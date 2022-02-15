Сборная России занимает второе место по числу наград на Играх-2022
Во вторник мужская сборная России в драматичной гонке заняла третье место в эстафете, пропустив на последнем огневом рубеже команды Норвегии и Франции. Это третья медаль в биатлоне и все три раза на пьедестал поднимался Эдуард Латыпов.
Серебро сумели завоевать конькобежцы в командной гонке преследования. За российскую команду выступали конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.
После 11 дней Игр-2022 на счету российской сборной 20 медалей - четыре золотые, семь серебряных и девять бронзовых.
По общему числу завоеванных наград и по золотым медалям лидирует команда Норвегии - 26, из которых 12 золотых и по 7 серебряных и бронзовых.
16 февраля на Играх в Пекине будут разыграны 9 комплектов наград.
Александр Логинов: Латыпов - молодец. Надо порадоваться бронзе
Биатлонист Александр Логинов заявил, что его партнеру по команде Эдуарду Латыпову было сложно стрелять на заключительном рубеже в эстафете на Олимпиаде. "Я сам все это знаю, потому что сам проходил. Надо просто порадоваться этой бронзе", - отметил он
Эдуард Латыпов: Были слезы. А как еще держать это в себе?
Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов рассказал, что у него были слезы после финиша в эстафетной гонке на Олимпиаде. Российская команда лидировала в эстафете до последней стрельбы, однако Латыпов ушел на два штрафных круга и финишировал третьим