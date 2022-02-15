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15.02.2022 18:04

Сборная России занимает второе место по числу наград на Играх-2022

Текст: Максим Домчев
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Российские спортсмены в очередной день Олимпийских игр в Пекине сумели завоевать две медали.

Во вторник мужская сборная России в драматичной гонке заняла третье место в эстафете, пропустив на последнем огневом рубеже команды Норвегии и Франции. Это третья медаль в биатлоне и все три раза на пьедестал поднимался Эдуард Латыпов.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпийских играх в Пекине

Серебро сумели завоевать конькобежцы в командной гонке преследования. За российскую команду выступали конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.

После 11 дней Игр-2022 на счету российской сборной 20 медалей - четыре золотые, семь серебряных и девять бронзовых.

По общему числу завоеванных наград и по золотым медалям лидирует команда Норвегии - 26, из которых 12 золотых и по 7 серебряных и бронзовых.

16 февраля на Играх в Пекине будут разыграны 9 комплектов наград.

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