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15.02.2022 17:28

Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпийских играх в Пекине

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Российская фигуристка Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в личном турнире одиночниц, получив за свое выступление 82,16 балла. Второе место занимает Анна Щербакова, Александра Трусова - четвертая.

Лидер сезона в соревнованиях одиночниц россиянка Камила Валиева вышла на старт 26-й и первой среди россиянок. После истории с допинг-пробой, заседанием Спортивного арбитражного суда и допуском к турниру 15-летней спортсменки было непросто настроиться на борьбу.

Валиева высказалась о скандале с допинг-пробой на Олимпиаде

Но она это сделала! Валиева исполнила короткую программу не идеально, получив от судей 82,16 балла. Россиянка не смогла сдержать слез после выступления. Все же слишком много нервов пришлось потратить за последнюю неделю.

Александра Трусова, к сожалению, совершила ошибку уже в первом прыжке - тройном акселе. Но после этой неудачи она смогла собраться и чисто сделала тройной флип, а затем и связку - тройной лутц-тройной тулуп.

Александра Трусова. Фото: REUTERS

За свое выступление она получила от судей 74.60 балла.

Последней из россиянок выступала Анна Щербакова. Она сделала все элементы чисто и совсем немного проиграла Валиевой - 80,20 балла.

Анна Щербакова. Фото: REUTERS

Валиева и Щербакова заняли первое и второе место. На третьей позиции японка Каори Сакамото - 79.84 балла. Трусова - четвертая.

Произвольную программу спортсменки представят 17 февраля.

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