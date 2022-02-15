Трусова упала во время исполнения тройного акселя
Российская фигуристка Александра Трусова не смогла чисто выполнить короткую программу на Олимпиаде в Пекине.
Выступавшая 27-й Трусова уже в самом начале программы упала при исполнении тройного акселя. Но затем смогла чисто исполнить все остальные прыжковые элементы своей программы.
За свое выступление она получила от судей 74.60 балла. Это пока промежуточное второе место вслед за Камилой Валиевой - 82,16 балла.
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