Валиева не сдержала слез после короткой программы на Олимпиаде
Российская фигуристка Камила Валиева с ошибкой исполнила короткую программу в личном турнире одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.
На сегодняшней официальной тренировке Валиева сделала прогон с падением на тройном акселе. В прокате этот элемент ультра-си тоже получился с помаркой на приземлении. После него Камила чисто выполнила тройной флип и каскад тройной лутц - тройной тулуп.
Валиева, которая катается под колоссальным давлением из-за ситуации с допуском до соревнований, не смогла сдержать слез после выступления. Но потом на лице появилась и улыбка. Судьи оценили прокат в 82,16 балла.
Камила лидирует в турнирной таблице, осталось выступить четырем участницам, в том числе Анне Щербаковой и Александре Трусовой.
Напомним, что в командном турнире она набрала 90,18 балла, чуть уступив собственному мировому рекорду.
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