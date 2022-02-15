Валиева не сдержала слез после короткой программы на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева с ошибкой исполнила короткую программу в личном турнире одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.

На сегодняшней официальной тренировке Валиева сделала прогон с падением на тройном акселе. В прокате этот элемент ультра-си тоже получился с помаркой на приземлении. После него Камила чисто выполнила тройной флип и каскад тройной лутц - тройной тулуп.

Валиева, которая катается под колоссальным давлением из-за ситуации с допуском до соревнований, не смогла сдержать слез после выступления. Но потом на лице появилась и улыбка. Судьи оценили прокат в 82,16 балла.

Камила лидирует в турнирной таблице, осталось выступить четырем участницам, в том числе Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Напомним, что в командном турнире она набрала 90,18 балла, чуть уступив собственному мировому рекорду.