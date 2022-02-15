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15.02.2022 09:35

Российские хоккеисты сыграют с датчанами в четвертьфинале Олимпиады

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Сборная Дании нанесла поражение команде Латвии - 3:2 и в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира встретится с Россией.

Соперник сборной России определялся в матче между Латвией и Данией. Команды начали встречу осторожно, стараясь не допустить ошибок.

Фото: WANG Zhao / AFP
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На 8-й минуте встречи в сборной Латвии произошла замена вратаря. В каком-то из эпизодов Янис Калниньш получил повреждение и его заменил Иварс Пунненовс.

Через несколько минут датчане открыли счет. Мортен Поульсен успешно сыграл на добивании. Но на перерыв команды ушли при ничейном счете. Лаурис Дарзиньш выскочил один на один с вратарем и отправил шайбу в сетку.

Во втором периоде Дарзиньш вывел свою команду вперед, но Юлиан Якобсен восстановил равенство. Судьбу матча решил гол Маркуса Лауридсена в третьем периоде. Дания выиграла (3:2) и стала соперником сборной России в четвертьфинале.

Матч Россия - Дания состоится 16 февраля в 9:00 по московскому времени.

В другом матче Словакия обыграла финалиста Игр-2018 команду Германии - 4:0. В четвертьфинале словаки сыграют с командой США.

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