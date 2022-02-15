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15.02.2022 17:21

Щербакова чисто исполнила короткую программу на Играх-2022

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На Играх-2022 подходит к концу выступление фигуристок в короткой программе. Последней из россиянок вышла на лед Анна Щербакова.

Она откатала свою программу без ошибок, чисто исполнив все прыжки. Выступление Щербаковой судьи оценили в 80,20 балла. Это второй результат перед заключительным выступлением.

Лидирует Камила Валиева - 82,16 балла.

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