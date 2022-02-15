Щербакова чисто исполнила короткую программу на Играх-2022
На Играх-2022 подходит к концу выступление фигуристок в короткой программе. Последней из россиянок вышла на лед Анна Щербакова.
Она откатала свою программу без ошибок, чисто исполнив все прыжки. Выступление Щербаковой судьи оценили в 80,20 балла. Это второй результат перед заключительным выступлением.
Лидирует Камила Валиева - 82,16 балла.
Александр Логинов: Латыпов - молодец. Надо порадоваться бронзе
Биатлонист Александр Логинов заявил, что его партнеру по команде Эдуарду Латыпову было сложно стрелять на заключительном рубеже в эстафете на Олимпиаде. "Я сам все это знаю, потому что сам проходил. Надо просто порадоваться этой бронзе", - отметил он
Эдуард Латыпов: Были слезы. А как еще держать это в себе?
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Российские конькобежцы завоевали серебро в командной гонке преследования
Российские конькобежцы завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в командной гонке преследования. В составе нашей команды выступали Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Эта медаль стала 20-й для российских спортсменов на Олимпиаде