Александр Логинов: Латыпов - молодец. Надо порадоваться бронзе
Саш, вас поздравлять или не с чем?
Александр Логинов: А как не поздравлять? Это Олимпийские игры, это медаль. Гонка была очень интересная, сложная. Мы рады, что оказались сегодня на подиуме. Медаль - это хорошо.
Что сказали Эдуарду? Как поддержали его?
Александр Логинов: Он молодец. Сегодня были очень тяжелые погодные условия. Было тяжело стрелять. Я сам все это знаю, потому что сам проходил. Поэтому надо просто порадоваться этой бронзе.
Тренер мужской команды Юрий Каминский сказал, что у каждого на этапе была своя задача. Как ваша формулировалась?
Александр Логинов: Отработать от первого метра до последнего. Самое главное, что с первого метра после передачи от Карима нужно было вработаться и отработать последний круг. Это самое главное.
Карим Халили, самый молодой в вашей четверке, классно провел первый этап…
Александр Логинов: Он молодец. Он уже бегал первые этапы на эстафетах. Не то, что я ожидал или не ожидал. Просто он сделал свою работу на отлично.
С точки зрения погодных условий это была ваша самая экстремальная гонка?
Александр Логинов: Не самая экстремальная. Но это было сильно. Очень хорошо, что гонку перенесли на более ранее время.
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