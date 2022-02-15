Александр Логинов: Латыпов - молодец. Надо порадоваться бронзе

Саш, вас поздравлять или не с чем?

Александр Логинов: А как не поздравлять? Это Олимпийские игры, это медаль. Гонка была очень интересная, сложная. Мы рады, что оказались сегодня на подиуме. Медаль - это хорошо.

Что сказали Эдуарду? Как поддержали его?

Александр Логинов: Он молодец. Сегодня были очень тяжелые погодные условия. Было тяжело стрелять. Я сам все это знаю, потому что сам проходил. Поэтому надо просто порадоваться этой бронзе.

Тренер мужской команды Юрий Каминский сказал, что у каждого на этапе была своя задача. Как ваша формулировалась?

Александр Логинов: Отработать от первого метра до последнего. Самое главное, что с первого метра после передачи от Карима нужно было вработаться и отработать последний круг. Это самое главное.

Карим Халили, самый молодой в вашей четверке, классно провел первый этап…

Александр Логинов: Он молодец. Он уже бегал первые этапы на эстафетах. Не то, что я ожидал или не ожидал. Просто он сделал свою работу на отлично.

С точки зрения погодных условий это была ваша самая экстремальная гонка?

Александр Логинов: Не самая экстремальная. Но это было сильно. Очень хорошо, что гонку перенесли на более ранее время.