Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
4:00
Керлинг
Мужчины. Россия - Норвегия. Предварительный этап
4:25
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Финальные соревнования
4:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр
13:30
Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
15.02.2022 00:15

Сборная России готовится к олимпийскому четвертьфиналу

Текст: Михаил Щербань
Российские хоккеисты сыграют четвертьфинальный матч 16 февраля против победителя пары Дания - Латвия. Фото: РИА Новости
Российская газета - Столичный выпуск № 33(8681)
Российские хоккеисты сыграют четвертьфинальный матч 16 февраля против победителя пары Дания - Латвия. Фото: РИА Новости Российские хоккеисты сыграют четвертьфинальный матч 16 февраля против победителя пары Дания - Латвия. Фото: РИА Новости
В Пекине 15 февраля пройдут квалификационные матчи мужского хоккейного турнира, по итогам которых станут известны все участники четвертьфинальных матчей олимпийского турнира.

Напомним, что соперником российской сборной в плей-офф станет победитель пары Дания - Латвия.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Не совершившая никакого нарушения российская фигуристка Валиева оправдана

Также болельщики смогут увидеть поединки Словакия - Германия, Чехия - Швейцария, Канада - Китай. Победители этих пар получат в соперники шведов, финнов и американцев.

Четвертьфинальные матчи состоятся 16 февраля в среду. Встреча с участием сборной России запланирована на девять утра по московскому времени на арене Wukesong Sports Centre и будет показана в прямом эфире на Первом канале.

"Красная машина" под руководством Алексея Жамнова очень серьезно готовится к предстоящему поединку и накануне провела тренировку. После занятий игроки пообщались с журналистами.

Нападающий Владимир Ткачев, оценивая условия на новой для команды арене, отметил качество льда:

- Он нормальный и на разных аренах примерно одинаковый. Чуть пожарче, наверное, тут. Немного другая арена, приходится привыкать.

В 1/4 финала российские хоккеисты сыграют с победителем пары Дания - Латвия

А вот капитан команды Вадим Шипачев в беседе с представителями СМИ отметил собственную игру:

- Пока я играю плохо, надо добавлять. Пока не идут голы - значит, буду в обороне работать побольше. Надеюсь, что в следующих играх будет лучше.

Также отметим, что Дмитрий Воронков, получивший в матче с Чехией 5+20 минут штрафа, сможет принять участие в четвертьфинале.

Тем временем стали известны участники решающих поединков за медали в женском хоккейном турнире. В полуфинале четырехкратные олимпийские чемпионки из Канады не оставили ни единого шанса швейцаркам -10:3. За "золото" Канада ожидаемо сразится с американками, которые четыре года назад были лучшими в Пхенчхане. Финал пройдет 17 февраля, а команды Суоми и Швейцарии разыграют "бронзу".

Валиева высказалась о скандале с допинг-пробой на Олимпиаде

Валиева высказалась о скандале с допинг-пробой на Олимпиаде

Камила Валиева прокомментировала скандал, разразившийся вокруг ее имени. По словам фигуристки, она эмоционально устала после ситуации с положительной допинг-пробой и заседанием Спортивного суда. Тем не менее она счастлива представлять Россию на Играх

Россия завоевала одну медаль в десятый день Олимпиады

Россия завоевала одну медаль в десятый день Олимпиады

Российские спортсмены 14 февраля завоевали одну медаль на проходящих в Китае Олимпийских играх. В соревновании танцевальных дуэтов серебряными призерами Олимпиады стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Эта награда стала 18-й для российских спортсменов на нынешних Играх

ОКР опубликовал заявление после решения CAS по допуску Валиевой

ОКР опубликовал заявление после решения CAS по допуску Валиевой

ОКР прокомментировал решение CAS, который разрешил Камиле Валиевой выступить в женском одиночном катании на Олимпиаде. ОКР отметил важность проведения полноценного и объективного расследования ситуации. Комитет продолжает последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов

CAS объяснил свое решение допустить Валиеву до Олимпиады

CAS объяснил свое решение допустить Валиеву до Олимпиады

Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде. Недопуск спортсменки нанесет ей непоправимый вред и ущерб в данных обстоятельствах, говорится в заявлении. CAS также учел, что ее поздно известили о положительной допинг-пробе