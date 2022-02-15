Сборная России готовится к олимпийскому четвертьфиналу
Напомним, что соперником российской сборной в плей-офф станет победитель пары Дания - Латвия.
Также болельщики смогут увидеть поединки Словакия - Германия, Чехия - Швейцария, Канада - Китай. Победители этих пар получат в соперники шведов, финнов и американцев.
Четвертьфинальные матчи состоятся 16 февраля в среду. Встреча с участием сборной России запланирована на девять утра по московскому времени на арене Wukesong Sports Centre и будет показана в прямом эфире на Первом канале.
"Красная машина" под руководством Алексея Жамнова очень серьезно готовится к предстоящему поединку и накануне провела тренировку. После занятий игроки пообщались с журналистами.
Нападающий Владимир Ткачев, оценивая условия на новой для команды арене, отметил качество льда:
- Он нормальный и на разных аренах примерно одинаковый. Чуть пожарче, наверное, тут. Немного другая арена, приходится привыкать.
А вот капитан команды Вадим Шипачев в беседе с представителями СМИ отметил собственную игру:
- Пока я играю плохо, надо добавлять. Пока не идут голы - значит, буду в обороне работать побольше. Надеюсь, что в следующих играх будет лучше.
Также отметим, что Дмитрий Воронков, получивший в матче с Чехией 5+20 минут штрафа, сможет принять участие в четвертьфинале.
Тем временем стали известны участники решающих поединков за медали в женском хоккейном турнире. В полуфинале четырехкратные олимпийские чемпионки из Канады не оставили ни единого шанса швейцаркам -10:3. За "золото" Канада ожидаемо сразится с американками, которые четыре года назад были лучшими в Пхенчхане. Финал пройдет 17 февраля, а команды Суоми и Швейцарии разыграют "бронзу".
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