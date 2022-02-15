Сборная России готовится к олимпийскому четвертьфиналу

В Пекине 15 февраля пройдут квалификационные матчи мужского хоккейного турнира, по итогам которых станут известны все участники четвертьфинальных матчей олимпийского турнира.

Напомним, что соперником российской сборной в плей-офф станет победитель пары Дания - Латвия.

Также болельщики смогут увидеть поединки Словакия - Германия, Чехия - Швейцария, Канада - Китай. Победители этих пар получат в соперники шведов, финнов и американцев.

Четвертьфинальные матчи состоятся 16 февраля в среду. Встреча с участием сборной России запланирована на девять утра по московскому времени на арене Wukesong Sports Centre и будет показана в прямом эфире на Первом канале.

"Красная машина" под руководством Алексея Жамнова очень серьезно готовится к предстоящему поединку и накануне провела тренировку. После занятий игроки пообщались с журналистами.

Нападающий Владимир Ткачев, оценивая условия на новой для команды арене, отметил качество льда:

- Он нормальный и на разных аренах примерно одинаковый. Чуть пожарче, наверное, тут. Немного другая арена, приходится привыкать.

В 1/4 финала российские хоккеисты сыграют с победителем пары Дания - Латвия

А вот капитан команды Вадим Шипачев в беседе с представителями СМИ отметил собственную игру:

- Пока я играю плохо, надо добавлять. Пока не идут голы - значит, буду в обороне работать побольше. Надеюсь, что в следующих играх будет лучше.

Также отметим, что Дмитрий Воронков, получивший в матче с Чехией 5+20 минут штрафа, сможет принять участие в четвертьфинале.

Тем временем стали известны участники решающих поединков за медали в женском хоккейном турнире. В полуфинале четырехкратные олимпийские чемпионки из Канады не оставили ни единого шанса швейцаркам -10:3. За "золото" Канада ожидаемо сразится с американками, которые четыре года назад были лучшими в Пхенчхане. Финал пройдет 17 февраля, а команды Суоми и Швейцарии разыграют "бронзу".