Сборная России в четвертьфинале олимпийского турнира встретится с Данией

Сборная России сегодня сразится за выход в четверку сильнейших на хоккейном олимпийском турнире. Соперником команды Алексея Жамнова в четвертьфинале станет сборная Дания. Та самая, которую наши не без труда обыграли на групповом этапе - 2:0.

Еще две четвертьфинальные пары составили США - Словакия и Финляндия - Швейцария. Соперник шведов определился уже после подписания этого номера "РГ" в печать по итогам матча Канада - Китай.

Вкратце напомним формат турнира. После группового раунда ни одна из 12 команд-участниц из турнира не вылетела. Был сформирован сводный рейтинг. Команды, занявшие в нем четыре первых места, вышли в четвертьфинал напрямую. Остальным восьми пришлось бороться за путевку 1/4 финала в дополнительном раунде плей-офф. Россия благодаря первому месту в группе "В" пробилась в четвертьфинал кратчайшим путем. Уже упомянутый сводный рейтинг определил ей в ближайшие соперники победителя пары Дания - Латвия.

Датчане в Пекине считались записными аутсайдерами, но на групповом этапе устроили фурор. Ничего со скандинавами не смогли поделать ни чехи (1:2), ни швейцарцы (3:5). Повозились с ними и действующие олимпийские чемпионы россияне. Долгое время наши вели с минимальным счетом и лишь за пять секунд до финальной сирены второй раз поразили ворота датчан, к тому моменту снявших голкипера. Латвийской сборной датский орешек оказался не по силам. Хотя по ходу матча прибалты даже вели в счете. На гол Мортена Поульсена они ответили дублем форварда рижского "Динамо" Лауриса Дарзиньша.

Другое дело, что датчане характером тоже не обделены. В концовке второго периода Юлиан Якобсен восстановил равновесие в счете, а на старте третьего Маркус Лауридсен забросил шайбу, оказавшуюся победной.

Вряд ли кто ожидал датчан в четвертьфинале. И, судя по их словам, это совсем не предел их мечтаний.

- Конечно, у нас есть шансы обыграть сборную России в четвертьфинале. Ребята, ведь это спорт! Шанс всегда есть. Мы можем устроить новое "чудо на льду" завтра, - бодро заявил капитан скандинавов Миккель Бедкер.

Вообще нелишне напомнить, что сборная Дании по хоккею это вовсе не футбольная команда, недавно дошедшая до полуфинала чемпионата Европы. Датские хоккеисты ни разу не поднимались на чемпионатах мира выше восьмого места, а на Олимпийские игры и вовсе пробились впервые. Но игроков сборной Дании это нисколько не смущает.

- Согласен, что четвертьфинальный матч против России важнейший в истории нашей сборной, - добавил форвард датчан Франс Нильсен. - Да, но в то же время мы завтра можем все выиграть, а Россия - все проиграть. Все давление - на них, а мы можем выйти и играть раскрепощенно. Нам надо действовать против них так же, как в нашем первом матче. Надеюсь, у нас найдется смелость держаться за шайбу. Обычно в матчах против России удается удачно играть на контратаках, потому что они нацелены на атаку. Но здесь они играли против нас очень системно и мало, что нам позволяли. Моменты давались нам тяжело. Россияне любят играть с шайбой, поэтому нам нужно хорошо играть без шайбы. Надеюсь, у нас получится выходить в контратаки с численным преимуществом и забивать.

Что еще можно сказать о датчанах? Возможно, мастерства этой команде не хватает, но с опытом у нее все в порядке. Многие игроки повидали виды, у некоторых приличный бэкграунд в Национальной хоккейной лиге. Впрочем, вряд ли от россиян стоит ждать недооценки соперника. Матч в группе в этом плане был очень кстати.

Выход датчан в четвертьфинал - не единственный сюрприз дополнительного раунда плей-офф. За бортом восьмерки лучших неожиданно оказались чехи, уступившие Швейцарии - 2:4. Те самые чехи, которые привезли в Пекин пусть и возрастной состав, но с громкими фамилиями. Победа подопечных Филипа Пешана в группе над Россией - 6:5 вроде бы только укрепила чешские амбиции. Да и швейцарцев сборная Чехии на групповом этапе обыгрывала - 2:1.

Но недаром говорят, что плей-офф - это совсем другая история. И решает здесь не только класс, но и опыт. А в этом швейцарцы сопернику точно не уступали. Первую их шайбу, к примеру, забросил 38-летний Андрес Амбюль, для которого Игры-2022 - уже пятые в карьере. К слову, гол чехам стал для него первым за всю олимпийскую карьеру.

Форвард сборной Дании: В матче со сборной России мы можем все выиграть, а они все проиграть. Все давление на них

У чехов тоже историческое достижение, только со знаком минус. Они впервые не сумели выйти в четвертьфинал олимпийского хоккейного турнира.

Отметим, что в дополнительном раунде плей-офф закончилось и выступление серебряного призера Олимпиады четырехлетней давности, сборной Германии. Немцы так и не придумали, что противопоставить словакам - 0:4.