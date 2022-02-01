Российские фигуристы прибыли в Пекин для участия в ОИ
Российские фигуристы прилетели в Пекин для участия в стартующих 4 февраля зимних Олимпийских играх. Самолет с российской командой прибыл в аэропорт Шоуду во вторник утром по московскому времени. Команда, за исключением нескольких спортсменов, находилась на сборе в Красноярске, откуда и отправились в Китай.
Как сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России, накануне вылета прошло тестирование на коронавирус, и все результаты отрицательные. Позже прибудут в Пекин танцоры Александра Степанова и Иван Букин, которые находились в Москве.
В женском одиночном катании в Пекине выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, у мужчин - Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко, в соревнованиях спортивных пар - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а у танцоров Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Степанова и Букин, а также Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
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