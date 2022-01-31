Глава ОКР верит в успех российских спортсменов в Пекине
Глава ОКР выразил уверенность, что Игры станут успешными для российской команды. Этому способствуют и результаты, показанные в нынешнем сезоне.
"Выступали наши очень успешно: было завоевано рекордное количество чемпионских титулов. Поэтому определенный оптимизм присутствует. Другое дело, не все соревнования удалось провести, не на всех смогли выступить сильнейшие. Это вносит в прогнозы определенную погрешность. Что касается нашего видения, российская команда способна достичь результата в 30 медалей, и на эту цифру мы будем ориентироваться", - сказал Поздняков.
Глава ОКР воздержался от прогнозов, какое место займут российские спортсмены в общем зачете Игр-2022.
"В Токио мы завоевали 71 медаль: по нашим представлениям, этого должно было хватить для попадания в тройку. Но никто не ожидал, что настолько успешно выступят хозяева Игр или, например, британцы. Поэтому прогнозы - дело неблагодарное", - считает Поздняков.
Полное интервью с главой ОКР, четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях Станиславом Поздняковым - в ближайшем номере "Российской газеты".
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