Что на снегу и льду Пекина напишут наши олимпийцы

До старта зимних Олимпийских игр в Пекине осталось несколько дней. Рассказываем, как Китай подготовился к главному спортивному форуму четырехлетия.

В эпоху коронавируса ключевой критерий, по которому будут оценивать успех Игр, - это безопасность. Китайцы посмотрели, как решался вопрос на летней Олимпиаде в Токио, и сделали выводы. Если в Японии участники по истечении определенного срока могли даже выйти в город, то Олимпийские игры в Пекине пройдут в абсолютном "пузыре". И это не фигура речи.

Территория "пузыря" огорожена вполне осязаемой оградой, на КПП дежурит вооруженная полиция. О посещении Запретного города, Великой китайской стены и прочих пекинских достопримечательностей гостям можно забыть. Да и для того, чтобы оказаться внутри "пузыря", придется соблюсти ряд условий.

Во-первых, для начала нужно попасть в Китай. Непременное условие - прививка любой вакциной, одобренной на территории страны, из которой приезжает тот или иной участник. В качестве альтернативы придется отбыть 21-дневный карантин.

Регулярные рейсы в Пекин нынче не летают. Доставлять спортсменов и журналистов в Китай будет ряд аккредитованных авиакомпаний. Чтобы попасть на борт, нужно сдать два ПЦР-теста - за 96 и 72 часа. Тем, кто переболел коронавирусом, особенно недавно, придется подготовить еще более внушительный пакет документов.

Уже внутри "пузыря" нужно будет сдавать тест на ковид ежедневно. В гостиницах будут установлены специальные турникеты, которые будут напоминать о необходимости сдачи теста и выпускать наружу только тех, у кого тест отрицательный.

На борьбу с коронавирусом мобилизованы все возможные ресурсы, не только людские. Сократить количество человеческих контактов помогут роботы. Они будут проверять температуру, напоминать о необходимости соблюдения антиковидных правил, помогать переносить багаж и даже заваривать кофе. В Сети уже появились кадры, как роботы обслуживают посетителей ресторана в главном медиацентре: заказанные блюда там подаются буквально с потолка!

Вообще гостям Олимпиады будет чему удивиться в Китае. Например, из Пекина в Яньцин и Чжанцзякоу (200 км от китайской столицы) всех желающих доставит уникальный поезд с орлиным профилем, развивающий скорость до 350 км в час. Это первый в мире скоростной состав, управляемый автоматически.

А удивительный Ледяной куб, который совсем недавно был "Водяным" кубом? Китайцы не стали перестраивать бассейн, а придумали технологию, которая превращает его в каток и обратно. Основную мощь технологий организаторы направили на то, чтобы сделать предстоящую Олимпиаду самой зеленой. И у них уже это получилось, ведь все объекты Игр-2022 будут работать на стопроцентной зеленой энергии. Это будет достигнуто суперпродвинутыми технологиями заливки льда, запуском более 600 автобусов на водородном топливе и т.д. И нет ничего удивительного в том, что именно Пекин станет первым городом, которому вслед за летней Олимпиадой доверено провести и зимнюю.

Сувенир

Призеры Игр-2022 помимо медалей получат памятные букеты цветов, только не живых, а вязанных из кашемира "в соответствии с духом экологичности и разумного потребления". Каждый букет состоит из шести "растений": розы, китайской розы, ландыша, гортензии и оливковой ветви. Всего к Олимпиаде изготовлен 1251 букет. Все они связаны вручную, причем на каждый ушло порядка 35 часов.

Деньги

Народный банк Китая выпустил памятные банкноты к Олимпиаде с изображением фигуристов и фристайлиста номиналом в 20 юаней.

Гостеприимство

Олимпийские деревни, где будут проживать участники Игр-2022, уже открыты. Всего их три: в самом Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу, по месту расположения спортивных объектов. Общая площадь деревень - 330 тысяч кв. метров. К услугам атлетов - 20 зданий, которые потом сдадут обычным жителям. Всех, конечно, интересуют кровати, на которых будут спать спортсмены. На летней Олимпиаде в Токио полгода назад гостям предложили картонные кровати, что вызвало огромный резонанс. В Пекине кровати можно будет регулировать по высоте, наклону и длине.

Для спортсменов в каждой деревне будут доступны клиника, ресторан с 700 блюдами в меню и многое другое.