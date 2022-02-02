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Рубрика: Спорт

"Зенит" в гостях обыграл "Басконию" в Евролиге

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

"Зенит" в матче баскетбольной Евролиги в гостях нанес поражение испанской "Басконии" - 90:82.

Фото: fiba
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Несмотря на то, что матч проходил на площадке "Басконии" фаворитом считался "Зенит". Но начало встречи осталось за хозяевами. Уже на старте им удалось совершить рывок и выиграть первую четверть - 24:22.

Во второй десятиминутке "Баскония" сумела увеличить отрыв. На большой перерыв "Зенит" ушел уступая в счете - 44:50.

Тренерский штаб российского клуба в раздевалке провел работу над ошибками и вторая половина встречи была выиграна с разницей в 14 очков. Итоговый результат - 90:82.

В составе "Зенита" 24 очка набрал Билли Бэрон, у хозяев самым результативным стал Уэйд Болдуин, набравший 16 очков.

Спорт Баскетбол