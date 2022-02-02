"Зенит" в гостях обыграл "Басконию" в Евролиге

"Зенит" в матче баскетбольной Евролиги в гостях нанес поражение испанской "Басконии" - 90:82.

Несмотря на то, что матч проходил на площадке "Басконии" фаворитом считался "Зенит". Но начало встречи осталось за хозяевами. Уже на старте им удалось совершить рывок и выиграть первую четверть - 24:22.

Во второй десятиминутке "Баскония" сумела увеличить отрыв. На большой перерыв "Зенит" ушел уступая в счете - 44:50.

Тренерский штаб российского клуба в раздевалке провел работу над ошибками и вторая половина встречи была выиграна с разницей в 14 очков. Итоговый результат - 90:82.

В составе "Зенита" 24 очка набрал Билли Бэрон, у хозяев самым результативным стал Уэйд Болдуин, набравший 16 очков.