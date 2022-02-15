Швейцарская горнолыжница Зутер завоевала золото ОИ в скоростном спуске
Горнолыжница Коринн Зутер, представляющая Швейцарию, стала олимпийской чемпионкой Игр в Пекине в скоростном спуске. Она преодолела дистанцию за 1:31.87.
Второе место заняла итальянка София Годжа. Горнолыжница уступила победительнице 0.16 секунды. Бронзу выиграла Надия Делаго (+0.57 секунды) - еще одна спортсменка из Италии.
Россиянка Юлия Плешкова заняла 20-е место.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля. В горнолыжном спорте будут разыграны еще несколько комплектов наград.
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