Невероятная история горнолыжника из Пуэрто-Рико, который победил тяжелую болезнь и приехал в Пекин

Вряд ли во время трансляции церемонии открытия Олимпиады вы обратили внимание на одного из знаменосцев крошечной делегации из Пуэрто-Рико. Пожалуй, в этот вечер на стадион выходили и более колоритные персонажи. А если вас вдруг угораздило заглянуть на соревнования горнолыжников в гигантском слаломе, то очень маловероятно, что вы дождались выхода на старт участника под номером 89.

Речь идет об одном и том же человеке, Уильяме Флаэрти. Горнолыжник из Пуэрто-Рико, где снега нет от слова "совсем", уже звучит довольно необычно. Но вовсе не это самое удивительное в истории 17-летнего паренька.

"Наша жизнь словно мозаика, собранная из по-настоящему трагичных моментов, но в них есть и гордость, и надежда", - говорит мать Уильяма Энн. Когда сегодняшнему олимпийцу было три года, врачи диагностировали у мальчика редкое и тяжелое заболевание гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. При нем иммунная система начинает атаковать собственные органы. В случае Уильяма это были печень и костный мозг. По словам Энн, врачи давали 95 процентов из 100, что мальчик не выживет. "Это был удар под дых", - вспоминает женщина.

После курсов стероидов, антибиотиков и химиотерапии стало очевидно, что без трансплантации костного мозга не обойтись. На роль донора подошел семилетний брат Уильяма Чарльз, с которым у него оказалась стопроцентная совместимость. Операция длилась три часа. Через десять дней Уильяма выписали из больницы. Но восстановление продолжалось еще долго. "Было много последствий химиотерапии. Пришлось вырвать, кажется, 22 зуба", - вспоминает сам Уильям. Серьезными проблемами оборачивалась даже банальная простуда. Плюс давала о себе знать остеопения (болезнь, при которой снижается прочность тканей).

Когда Уильяму исполнилось шесть лет, его семья переехала из американского города Цинциннати в Пуэрто-Рико, как того требовала работа отца мальчика, Денниса. Но это не отменило семейную традицию регулярно выезжать на горнолыжный курорт в Колорадо.

- Увлечение катанием на лыжах сыграло ключевую роль в восстановлении Уила, - рассказывает его мама. - Перегрузки укрепили его кости. Как только он начал ежедневно заниматься на свежем воздухе и на солнце, последствия химиотерапии стали проходить.

В три года Уильяму Флаэрти потребовалась пересадка костного мозга. Донором стал семилетний брат Чарльз: у мальчиков была стопроцентная совместимость

Страсть к горнолыжным склонам сыновьям привил отец. В 13 лет Чарльз решил, что должен поехать на зимнюю Олимпиаду. Он отобрался на Игры-2018 в Пхенчхане, став первым зимним олимпийцем от Пуэрто-Рико. Проход брата со знаменем на церемонии открытия, его участие в соревнованиях произвели на Уильяма огромное впечатление. И он загорелся идеей поехать на следующие Игры в Пекине.

Увлечение лыжами помогло подростку, когда в том же году в семье Флаэрти произошла трагедия: скоропостижно скончался отец мальчиков, Деннис. Постоянные тренировки Уильяма стали для него своего рода терапией. "Это был мой антистресс, мой выбор преодолеть все эти проблемы. С другой стороны, многим ли выпадает шанс попасть на Олимпиаду?"

По словам Энн, поездка сына в Пекин до последнего была на волоске. Из-за приема стероидов в детстве его нижняя челюсть стала настолько полой, что любое падение обернулось бы катастрофой. "Мы молились, чтобы он ничего не сломал, ведь кости, которая держала его лицо и зубы, почти не было".

Мечта Уильяма Флаэрти сбылась. Вместе со скелетонисткой Келли Делкой он, как и его брат четыре года назад, вынес флаг Пуэрто-Рико на параде наций. И уже выступил в гигантском слаломе, где замкнул четвертый десяток, хотя вот это уже никакого значения не имеет.

"Пап, ты видел? Мы это сделали! - написал Уильям у себя в "Инстаграме" после соревнований. - Сегодня я исполнил свою мечту. Я проехал две попытки и занял 40-е место. Надеюсь, я еще посоревнуюсь в слаломе, но время покажет".

А еще Флаэрти рассказал, что пекинская Олимпиада скорее всего станет последней для него. "Предстоит сложная операция на ноге. Мне вынут оттуда часть кости, чтобы заполнить ею полость в челюсти. Медицинские проблемы не уходят, они давно стали частью моей жизни. Конечно, если очень постараться, я могу приехать на Игры через четыре года, но, мне кажется, пора перевернуть эту страницу и идти дальше".

Соревнования в слаломе пройдут 16 февраля. Финальная попытка начнется в 8:45 по московскому времени.