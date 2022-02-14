Сергей Устюгов показал фееричный финиш в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Не так давно болельщики и соратники по спорту называли Сергея Устюгова, лыжника родом из югорского поселка Междуреченский, "Лосенком". То ли потому, что был молоденьким-хорошеньким, то ли из-за высокого роста и длинных ног. Уже не суть. После красивого финиша с флагом ОКР на нынешней Олимпиаде в Пекине "Лосенок" (эстафету 4×10 км в составе российской команды он бежал четвертым) точно переродился в "Лося". А, может, по приезду на малую Родину ему придумают новое шутливое имя, тем более сейчас Сергей носит бороду и кажется намного старше своих 29 лет. Так кто же он, чемпион из северной глубинки?

Устюгов пришел в лыжный спорт из биатлона. Тренеры посоветовали: "А ты попробуй". Правда, родители были не в восторге: "Пусть учится, ума набирается, а то слишком взбалмошный". Но спорт победил.

Большого прорыва от Сергея ждали на Играх в Сочи в 2014 году, да еще на его коронной дистанции - в спринте. Тогда он обидно провалился, запнувшись об соперников на самом финише. Чемпионат мира по лыжным видам спорта в 2017-м принес Устюгову сразу пять медалей - три серебра и два золота. Впереди маячили Олимпийские игры в Южной Корее, но в Пхенчхан лыжника не взяли. Это самая настоящая драма. На странице спортивной звезды в Instagram поклонники так и пишут: "Про "Лосенка" надо снять кино. Он заслуживает собственный фильм!".

Травмы, пандемия, коронавирус, борьба с собственными демонами - как же тяжело дались Сергею годы накануне Пекина. 8 февраля был спринт, где все ждали от югорчанина как минимум лидерства в тройке сильнейших. Не случилось. Он не был уверен по поводу включения в эстафету: этого достоин сосед по комнате Артем Мальцев.

Нагоняя свою эстафетную "десятку" после Червоткина, Большунова и Спицова, Сергей и думал-то о Мальцеве, о рокировке, о случайностях… После пьедестала и хвалебных од смущался: вроде как и неудобно за победу. Тренеры говорят, что в этом весь взрослеющий Устюгов: не о себе печется, потому в каких-то моментах провисает, ошибается.

Что будет после Пекина, Сергей еще не придумал. Возможно, вообще уйдет из спорта, построит в Междуреченском дом. Некогда непослушный мальчишка теперь очень привязан к собственной семье, тем более весной жена Елена родит второго малыша - надо помогать. "Если меня попросят выбрать, то родные, конечно, дороже, - говорит чемпион. - Я останусь с ними".