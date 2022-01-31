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31.01.2022 21:17
Рубрика: Спорт

Стал известен важный нюанс регламента нашего отбора на ЧМ-2022

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8669)
В чемпионате женской Премьер-лиги, проводимой под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), наступил полумесячный перерыв, связанный с подготовкой и выступлением сборных в квалификации к ЧМ-2022. Уже во вторник, 1 февраля, игроки начинают прибывать в расположение национальной дружины в Москве. На 4 февраля запланирован вылет в столицу Доминиканской Республики Санто-Доминго.
На ЧЕ-2021 россиянки уступили Бельгии всего два очка. Теперь в Санто-Доминго нашим девушкам надо брать реванш. Фото: fiba На ЧЕ-2021 россиянки уступили Бельгии всего два очка. Теперь в Санто-Доминго нашим девушкам надо брать реванш. Фото: fiba
На ЧЕ-2021 россиянки уступили Бельгии всего два очка. Теперь в Санто-Доминго нашим девушкам надо брать реванш. Фото: fiba

В РФБ именно после запроса "РГ" прояснили очень важный нюанс регламента отбора для нашей группы, где выступят также США, Бельгия и Пуэрто-Рико. Напомним, что по изначальному расписанию все матчи должны были пройти в Вашингтоне. Но в связи с несовместимостью требований к иностранным гражданам, въезжающим в США, и списка одобренных в России вакцин от COVID-19, матчи с нашим участием против Бельгии и Пуэрто-Рико перенесены в Санто-Доминго. Игры состоятся 12 и 13 февраля соответственно. А встреча США - Россия отменена вообще, что вызвало резонный вопрос: как это будет отражено в таблице?

Названа заявка женской сборной на матчи отбора ЧМ-2022 по баскетболу

Из группы на сентябрьский ЧМ-2022 в Австралии попадут три команды, одной из них точно будет сборная США на правах олимпийского чемпиона Токио. По правилам Международной федерации баскетбола (ФИБА) победа в игре оценивается двумя баллами, за поражение - одно очко, а неявка или техническое поражение по иным причинам - ноль. Так вот ФИБА сторонам отмененного матча США - Россия уже начислила по одному баллу. По сути, обе команды признаны проигравшими. Но данное решение куда лучше, если бы несостоявшимся оппонентам влепили по "баранке", равнозначной двум игровым поражениям.

Команда США сыграет с девушками из женской НБА. У Бельгии и Пуэрто-Рико в Вашингтоне шансы на успех почти нулевые. Россиянкам же надо просто оказаться не последними в мини-турнире гостевых команд. Одержать две победы в Доминикане нам по силам.

Спорт Баскетбол