Названа заявка женской сборной на матчи отбора ЧМ-2022 по баскетболу

Тренерский штаб женской сборной России по баскетболу объявил расширенный состав для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022. В него вошли:

защитники Марина Голдырева, Юлия Козик, Елизавета Комарова, Дарья Курильчук, Ксения Левченко, Камилла Огун; форварды Нина Глонти, Дарья Игнатова, Жосселина Майга, Раиса Мусина, Дарья Репникова, Ольга Фролкина, Анастасия Шилова; центровые Мария Вадеева, Альбина Ражева, Елизавета Шабанова.

Кроме того, в списке семь запасных.

Сборная начнет подготовку в столичном "Баскет-холле", а 4 февраля вылетит в столицу Доминиканской республики Санто-Доминго. Там наши сыграют с Бельгией (12 февраля) и Пуэрто-Рико (13 февраля). Чтобы выйти на ЧМ, нашим надо оказаться в числе двух лучших из трех команд.