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07.02.2022 10:49

Российские хоккеистки проиграли Канаде, команды играли в медицинских масках

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Женская сборная России уступила Канаде со счетом 1:6 в матче олимпийского хоккейного турнира

Начало этой встречи было отложено почти на час. Российская команда вышла на лед, а канадки остались в раздевалке. Появились сообщения, что они отказываются выходить до получения результатов теста на коронавирус россиянок.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Хоккеисты Плотников и Анисимов прибыли в Пекин и сдали отрицательные тесты на COVID-19

В итоге с согласия обеих команд было принято решение, что все участники встречи будут обязаны надеть медицинские маски. В таких непривычных условиях игра состоялась.

Уже на старте сборной Канады удалось быстро забросить две шайбы в ворота 17-летней Дарьи Грезден - авторами голов стали Сара Нурс и Сара Филье. Джейми Ли Рэттрей и Эрин Амброуз отличились во втором периоде, на что россиянки ответили точным броском Анны Шохиной.

На третий период россиянки и судьи вышли уже без масок, а сборная Канады смогла отличиться еще дважды - Бриан Дженнер и Мари-Филип Пулен установили окончательный результат.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Финляндии. Эта встреча должна стать решающей в распределении мест в группе.

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