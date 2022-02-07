Российские хоккеистки проиграли Канаде, команды играли в медицинских масках

Женская сборная России уступила Канаде со счетом 1:6 в матче олимпийского хоккейного турнира

Начало этой встречи было отложено почти на час. Российская команда вышла на лед, а канадки остались в раздевалке. Появились сообщения, что они отказываются выходить до получения результатов теста на коронавирус россиянок.

В итоге с согласия обеих команд было принято решение, что все участники встречи будут обязаны надеть медицинские маски. В таких непривычных условиях игра состоялась.

Уже на старте сборной Канады удалось быстро забросить две шайбы в ворота 17-летней Дарьи Грезден - авторами голов стали Сара Нурс и Сара Филье. Джейми Ли Рэттрей и Эрин Амброуз отличились во втором периоде, на что россиянки ответили точным броском Анны Шохиной.

На третий период россиянки и судьи вышли уже без масок, а сборная Канады смогла отличиться еще дважды - Бриан Дженнер и Мари-Филип Пулен установили окончательный результат.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Финляндии. Эта встреча должна стать решающей в распределении мест в группе.