Хоккеисты Плотников и Анисимов прибыли в Пекин и сдали отрицательные тесты на COVID-19

Два хоккеиста сборной России - нападающие Сергей Плотников и Артем Анисимов - прилетели в Пекин для участия в Олимпийских играх.

Сразу по прилету игроки сдали отрицательные тесты на коронавирус. В понедельник Плотников и Анисимов смогут присоединиться к команде, которая готовится к старту в олимпийском хоккейном турнире, сообщает РИА Новости.

Оба игрока не смогли вылететь вместе с командой 3 февраля из-за положительных тестов на COVID-19. Плотников входит в основной состав команды, Анисимов ранее был переведен в число запасных.

Сборная России на турнире в групповом раунде встретится с командами Швейцарии, Дании и Чехии. Первый матч - 9 февраля со швейцарцами.