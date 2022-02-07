Хоккеисты Плотников и Анисимов прибыли в Пекин и сдали отрицательные тесты на COVID-19
Два хоккеиста сборной России - нападающие Сергей Плотников и Артем Анисимов - прилетели в Пекин для участия в Олимпийских играх.
Сразу по прилету игроки сдали отрицательные тесты на коронавирус. В понедельник Плотников и Анисимов смогут присоединиться к команде, которая готовится к старту в олимпийском хоккейном турнире, сообщает РИА Новости.
Оба игрока не смогли вылететь вместе с командой 3 февраля из-за положительных тестов на COVID-19. Плотников входит в основной состав команды, Анисимов ранее был переведен в число запасных.
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