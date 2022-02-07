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07.02.2022 07:08

Хоккеисты Плотников и Анисимов прибыли в Пекин и сдали отрицательные тесты на COVID-19

Текст: Максим Домчев
Сергей Плотников на тренировке. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Сергей Плотников на тренировке. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Сергей Плотников на тренировке. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Два хоккеиста сборной России - нападающие Сергей Плотников и Артем Анисимов - прилетели в Пекин для участия в Олимпийских играх.

Фото: iStock
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Сразу по прилету игроки сдали отрицательные тесты на коронавирус. В понедельник Плотников и Анисимов смогут присоединиться к команде, которая готовится к старту в олимпийском хоккейном турнире, сообщает РИА Новости.

Оба игрока не смогли вылететь вместе с командой 3 февраля из-за положительных тестов на COVID-19. Плотников входит в основной состав команды, Анисимов ранее был переведен в число запасных.

Сборная России на турнире в групповом раунде встретится с командами Швейцарии, Дании и Чехии. Первый матч - 9 февраля со швейцарцами.

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