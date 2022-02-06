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06.02.2022 14:13

Татьяна Тарасова рассказала об интриге вокруг хоккейного золота Олимпиады

Текст: Вера Черенева

Одна из самых ярких интриг Олимпийских игр в Пекине - кому достанется золото в хоккее. Девять раз наивысшую награду Олимпиады получала сборная Канады. Семь раз золото выигрывала сборная СССР, на счету России успех в 2018 году, еще одно "золото" выиграла Объединенная команда на Играх в 1992 году.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Эту ситуацию заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова называет заочным спором между двумя хоккейными командами, сообщает РИА Новости со ссылкой на саму легенду.

- Для меня это всегда интрига, как бы ни называлась наша страна на Олимпиаде, - отметила Тарасова.

Первая игра хоккейной сборной России в Пекине пройдет 9 февраля. Соперник - команда Швейцарии. Старт турнира для канадцев намечен со сборной Германии.

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