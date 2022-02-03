Третьяк назвал задачи российских хоккеистов на Олимпиаде

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что перед мужской национальной командой по хоккею стоит задача завоевать золото Олимпиады в Пекине.

До старта хоккейного турнира Игр-2022 остается еще несколько дней. Мужская команда России будет отстаивать звание олимпийских чемпионов, завоеванной четыре года назад.

Глава ФХР Владислав Третьяк озвучил команде задачу на предстоящий турнир.

"Перед вылетом команды в Пекин я встречался с хоккеистами и тренерами, обсуждали предстоящую Олимпиаду. Я озвучил сборной свое напутствие на Олимпиаду. Поддержал спортсменов, подчеркнул, что попасть в состав участников главного хоккейного турнира планеты - огромная честь. Все хоккеисты нашей сборной - большие мастера, игроки элитного уровня, им по силам добиться самых высоких результатов. На игроках и особенно на тренерах лежит очень большая ответственность. Команда приехала в Пекин в статусе действующего олимпийского чемпиона, сборная обязана защитить титул. Других задач у России быть не может", - приводит слова Третьяка сайт ФХР.

Легендарный вратарь сборной СССР отметил, для женской сборной удачным выступлением станет завоевание медали.