Легендарный хоккеист Сергей Федоров мечтает выиграть золото как тренер

Олимпийский хоккейный турнир вызывает колоссальный интерес, даже несмотря на отсутствие энхаэловцев. Сборной России прочат в Пекине роль фаворита, но тут многое будет зависеть от тренерского штаба нашей команды. Он у нас суперзвездный. Главный тренер - Алексей Жамнов, помощники у него - Сергей Федоров, Алексей Кудашов и Сергей Гончар. Генеральный менеджер - Илья Ковальчук. Правда, почти, все они сделали себе имя, еще в бытность действующими хоккеистами. На тренерском поприще приличным стажем может похвастаться разве что Кудашов. Впрочем, нехватку тренерского опыта наш штаб вполне способен компенсировать опытом игроцким. А его у всех названных специалистов хватает. Один только Сергей Федоров участвовал в трех Олимпиадах. Незадолго до вылета в Пекин легендарный в прошлом форвард, а ныне наставник ЦСКА и ассистент Жамнова в сборной рассказал "РГ", как осваивался в тренерской профессии, почему голодал на Играх и важно ли ему взять олимпийское золото в новом качестве.

В минном поле я нашел дорожку

Есть очень банальный штамп о том, что бывший игрок, став тренером, должен убить в себе игрока. Согласны ли вы с ним?

Сергей Федоров: Зачем убивать в себе то, что в тебе есть. Не собираюсь забывать карьеру, которую прошел. В начале тренерского пути, может быть, я и сказал бы "да". Но сейчас скажу "нет", потому что мой бэкграунд очень помог мне в той интенсивной ситуации, в которую я влился.

Не прошло и полугода, как вы возглавили ЦСКА. А тут Алексей Жамнов предлагает вам войти в тренерский штаб сборной. Удивились?

Сергей Федоров: Конечно, удивился. Еще как удивился! Но ответил сразу: "Да!". Мы с Алексеем Юрьевичем давно знакомы, играли вместе и друг против друга много лет. Боевую подготовку я прошел довольно-таки неплохую и думаю, чем-то смогу помочь. Ну, а результат покажет.

Даже не брали время на раздумья?

Сергей Федоров: Нет, согласился сразу. Сказал в ту же минуту, что готов. Буду полезен, чем могу.

Работу главным тренером ЦСКА вы сравнили с хождением по минному полю…

Сергей Федоров: (перебивая) Мне кажется, я такого не говорил (пауза). Хотя вы правы, прошу прощения, было дело в одном из интервью в начале моей тренерской карьеры. Работа главным тренером в ЦСКА была новым направлением в моей жизни, возможно, поэтому я высказался чуть драматичнее, чем следовало бы. Что я имел в виду. Чтобы получить опыт, надо через него пройти. Процесс для меня был весьма интенсивный, но, я считаю, мне удалось адаптироваться к нему. Первые шаги, которые я сделал в тренерстве, были достаточно сбалансированными. Так появилось сравнение с минным полем. Но тут нужно добавить: в минном поле я нашел дорожку.

Еще вы говорили, что какие-то ваши первые "телодвижения" после назначения в ЦСКА могли застать игроков врасплох…

Сергей Федоров: И эту фразу объясню. Когда ты становишься главным тренером такого великого клуба, как ЦСКА, естественно у тебя меняется восприятие, взгляд, угол зрения на определенные вещи, которые выполняют теперь уже твои игроки. Можно сказать, моя новая деятельность преподнесла мне такой небольшой сюрприз.

В сборной таких "телодвижений" уже не было?

Сергей Федоров: Не знаю, как это выглядит со стороны, что скажут коллеги, но, по ощущениям, чувствую себя здесь достаточно уверенно.

Можете назвать себя, ваших коллег по тренерскому штабу сборной Алексея Жамнова, Алексея Кудашова, Сергея Гончара, генменеджера Илью Ковальчука единомышленниками?

Сергей Федоров: Так точно! Сто процентов.

Конкретизируйте.

Сергей Федоров: Начнем с того, что мы просто как люди подходим друг к другу. Я этого, конечно, не знал, но теперь в этом убежден. Мы подходим друг к другу и в человеческом плане, и в профессиональном. Конечно же, мы друг перед другом аргументируем, обосновываем какие-то моменты. Это не такой уж гладкий процесс, но никто на него не рассчитывал и не рассчитывает в дальнейшем. Этот процесс все время будет интенсивным. Но в результате мы приходим к определенному мнению. Плюс у нас есть главный тренер, Алексей Юрьевич, который выносит в конце вердикт, в каком направлении мы движемся. Нам удается рассказать ситуацию так, как ее видит каждый из нас, и учесть то, как ее видит другой, твой коллега из штаба. Пока и, надеюсь, так будет продолжаться, мы приходим к очень правильному, уверенно стоящему на двух ногах консенсусу по всем вопросам.

В Ванкувере ходил голодным

Алексей Жамнов рассказывал из личного опыта, что на победной для нашей сборной Олимпиаде-1992 ей очень помогло наличие таких вожаков, как Быков, Хомутов. У нынешней команды есть игроки, которые могут повести за собой в сложный момент?

Сергей Федоров: Вы знаете, на данный момент у нас получается очень интересный состав. Сплав опыта и молодости, мастерства и пробивной, хорошей такой силы. И, конечно же, чувствуется в команде огромный характер. А тот хоккей, в который мы собираемся играть, он интенсивный, он подвижный, рассчитываем, что он принесет нам результат. Считаю, что на таких турнирах, как Олимпиада, как чемпионат мира, все должны понимать свою роль в команде, выполнять ее на 150 процентов и при этом помогать партнеру. Я считаю, у нас есть такие ребята. Считаю, что каждый способен на это. Вот так отвечу на ваш вопрос.

Таким человеком точно мог стать Александр Овечкин, но его, как и всей Национальной хоккейной лиги, в Пекине не будет. Связывались с ним после решения НХЛ и верите ли, что он сможет выступить на следующей Олимпиаде в Милане? Через четыре года Овечкину будет 40.

Сергей Федоров: Начну с концовки вопроса. Верю и надеюсь на это. Много воды утечет, но тем не менее. Я знаю Сашу, он целеустремленный человек. Что касается первой части вопроса, нет, не связывался с ним. Не хотел бередить ему душу, говорить об очевидном. Думаю, он сильно переживает. Точно знаю, что будет болеть за нас изо всех сил.

В свете возможного приезда энхаэловцев на Игры, много говорилось о проблеме сборной России с центральными нападающими. Теперь, когда ясно, что на Олимпиаде сыграют в основном другие хоккеисты, ситуация стала лучше?

Сергей Федоров: Вы знаете, она не могла улучшиться за месяц. Если об этом заводить речь, можно спросить, кто это говорил, зачем говорил, обоснованно, не обоснованно. Честно, тренерская работа сделала меня более прагматичным человеком, поэтому, давайте отталкиваться от того, что я никогда в этот тезис не верил. Даже, когда речь шла о том, что НХЛ приедет. У нас есть центральные нападающие. Просто с ними надо работать. Да времени нет, не было и не будет. Но мы работаем и стараемся улучшить их хорошие качества и подтянуть остальные. И в то же время: хоккей - командный вид спорта. Да, индивидуальное мастерство никто не отменял, оно должно присутствовать, быть на самом высоком уровне. Но опять же, это командный вид спорта. Многое зависит от того, кого в сочетание с кем поставить. И тут уже целая наука.

Еще, будучи игроком, вы говорили, что Олимпийские игры - сложный турнир для энхаэловцев с точки зрения перелетов, адаптации. А для игроков КХЛ разве не так?

Сергей Федоров: Допустим, в 1998 году Олимпиада была в Японии. Мы летели туда 14-16 часов. Солт-Лейк Сити в Штатах, окей, это еще нормально. Но вот мой личный опыт. Меня никогда не устраивала не очень калорийная еда, которую готовили спортсменам в олимпийской деревне. А в Ванкувере в 2010 году я просто голодным ходил, честно. Ходил в русский дом и искал кусок мяса, чтобы перекусить. Вот такая была еда в Ванкувере. Ни в коем случае не привожу это в качестве оправдания, если говорить о хоккее, но такая ситуация имела место быть. Посмотрим, как будет с едой сейчас. Но, по моим понятиям, она была не очень калорийной для спортсменов и, возможно, не очень полезной.

В Нагано вы еще жили по шесть-семь человек в номере…

Сергей Федоров: Человек шесть, точно. Стены были то ли из картона, то ли из бумаги. Но, знаете, когда приезжаешь за сборную играть, на такие вещи внимание уже не обращаешь. Лишь бы поселили не на крыше и не под открытым небом. Были, конечно, трудности, но самая главная - это перелет, адаптация ко времени. Сейчас мы будем перестраиваться только на пять часов. На мой взгляд, игрокам будет не так сложно. Надеюсь, все эти моменты мы преодолеем спо-ко-йно.

Фокус с бюллетеней на хоккей

Вы еще застали те времена, когда советская национальная команда в преддверии главных турниров плотно садилась на сборы…

Сергей Федоров: Не только застал, но и прошел два месяца сборов.

Нынешняя ситуация ту не напомнила? Вы на сборах с 17 января, причем очень конкретно взаперти…

Сергей Федоров: Ну, конечно, напомнила. Уже после недели (смеется). А тогда дистанция была чуть подлиннее, как вы понимаете. Есть что-то схожее. Но тренировки различаются, как и поколения, как и уровень мастерства. Сборы есть сборы, что тут поделаешь. Мы же понимаем, что не только в хоккее в дело. Тут и здоровье, и тесты на ковид - целый процесс. Поначалу мы даже в тренерском штабе друг у друга в шутку спрашивали, когда уже будем работать как тренеры? А то одни бюллетени. Но мы через это прошли и достаточно достойно. Теперь стараемся держать здоровье на высшем уровне.

Некоторые спортсмены признаются, что одержимость не дай Бог не подхватить ковид стала параноидальной…

Сергей Федоров: Поначалу, конечно, очень много внимания на это обращаешь. Потому что информации очень много, противоречивой информации. Много своих внутренних переживаний. Но постепенно, как мне кажется, мы поняли процесс, мы ему следуем, мы четко понимаем, что можно, что нельзя. Мы привыкли к этой ситуации. Считаю, что для нас это пройденный этап. Нам удалось перевести фокус на наше непосредственное дело - хоккей.

Помимо того, что вы тренер сборной, вы остаетесь наставником ЦСКА. Как отнеслись к информации, что Континентальная хоккейная лига решила не проводить матчи, перенесенные из-за ковида, в олимпийскую паузу?

Сергей Федоров: Всех деталей не знаю, но прокомментирую так. Команда ЦСКА была бы готова играть даже без моего руководства в эту паузу, но если бы КХЛ так решила. И только после того, как игроки нашей команды, нашего молодежного клуба и команды из Высшей лиги сдали бы отрицательные тесты. На данный момент, понимание таково, что в клубе ЦСКА все это более-менее прошло, игроки выздоравливают и значительная их часть на подходе к тому, чтобы приступить к полноценным тренировкам.

Вернемся к олимпийским делам. Олимпиада-1998 была вашей первой. А еще первой, на которой сыграли игроки НХЛ. Что запомнилось еще оттуда, если хоккей вынести за скобки?

Сергей Федоров: Наверное, это встреча под российским флагом с бывшими соперниками по НХЛ: мы же все там играли. А теперь у нас была задача представить страну на таком турнире, как Олимпиада. Помню это ощущение: наконец-то не надо играть против всех этих классных хоккеистов, они все будут за меня. Вздохнул тогда с облегчением.

В Нагано мы проиграли в финале чехам. На следующей Олимпиаде в Солт-Лейк Сити уступили в полуфинале американцам. Хотя почти отыгрались с 0:3, но судья не засчитал гол Самсонова. Какое из этих поражений было обиднее?

Сергей Федоров: Это были разные игры. Считаю, что в матче с американцами мы тот гол все-таки забили. Но видеокамер тогда еще не было. Знаете, могу такую аналогию привести. Как теннисист знает, что попал точно в линию, так и я почувствовал, что там гол был. Хоть и не видел шайбу, которая пересекла линию. Просто другие действия нашего игрока были достаточными, чтобы шайба это сделала.

Перед Играми-2010 вы в интервью нашей газете говорили буквально следующее: "Я уже столько раз был под таким прессом, что, казалось бы, давно должен привыкнуть. Ничего подобного. А давление, уверяю вас, не слабое. Как будто на тебе три тысячи килограммов". Сейчас это давление тоже ощущаете?

Сергей Федоров: Вы знаете, про давление пока не думается, но я точно знаю, что оно придет в день отъезда, по прилету. Мы летим в новую для нас страну, в новую атмосферу, в новую для нас олимпийскую деревню, на новые катки. Попутно, конечно, что-то будет отвлекать, пока не привыкнем. Надеюсь, пройдем этот процесс быстро и переключимся целиком на хоккейные дела. Каждая игра, сами понимаете, на вес золота. А давление в спорте всегда было и будет. И чем дальше мы будем идти по турниру, оно будет только нарастать. Но я уверен, у нас достаточно сил, опыта и огромного желания, чтобы с этим справиться достойно.

Должны превзойти себя

Наш первый соперник - сборная Швейцарии, которую парадоксальным образом считают одним из главных претендентов на медали…

Сергей Федоров: Тут ничего парадоксального. Команда очень хорошая, на ходу. Вместе играет давно. Отличный соперник. Но мы знаем о них все. Абсолютно все. Готовимся к ним в интенсивном режиме, понимая, что на таком коротком турнире слабых соперников быть не может. Исходим из того, что играем каждую игру, каждый период, каждую смену на самом высоком уровне. Мы должны превзойти себя и индивидуально, и как команда.

Сергей Федоров: Точно знаю, что Александр Овечкин будет болеть за нашу команду на Играх изо всех сил

Другие составы смотрели? Может, что-то вас там удивило, озадачило?

Сергей Федоров: Не особо пока вникал, но ближе к турниру мы будем понимать, с кем играем. А главное, во всех сборных присутствует ковидная тема. Поэтому, кто доедет до Олимпиады, это еще большой вопрос. Остановимся пока на этом.

Чувствуете дыхание спортивного праздника?

Сергей Федоров: Для кого-то это, может быть, спортивный праздник. Для нас это объемная интенсивная работа каждый день. И индивидуально, и командно. И по пятеркам, и по двойкам защитников, и с вратарской бригадой. У нас бесконечные совещания, обмены мнениями по каждому игроку. Вы, наверное, слышали, что мы провели двухстороннюю игру. Ребята порадовали. Есть, конечно, и не суперпозитивные моменты, но мы понимаем, почему. Из-за болезни кто-то начал тренироваться раньше, кто-то позже.

Хватит времени, чтобы привести всех к общему знаменателю?

Сергей Федоров: Мы уверены, что да.

Вы ездили на три Олимпиады, но до золота так и не доехали. Рассматриваете ли Игры в Пекине, как шанс "закрыть гештальт" пусть и в должности тренера сборной?

Сергей Федоров: О себе в этом плане мало думаю. А вообще считаю, что сыграть на трех Олимпиадах - тоже определенный результат. Да, все всегда говорят о "золоте", а как еще в хоккее? Все, что я хочу сейчас, это выполнить задачу, оказаться полезным и вернуться обратно олимпийским чемпионом.

Состав сборной России

Вратари: Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Александр Никишин ("Спартак"), Вячеслав Войнов ("Динамо" М), Александр Елесин ("Локомотив"), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба - "Металлург" Мг), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин ("Трактор"), Дамир Шарипзянов ("Авангард").

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Артур Каюмов ("Локомотив"), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Кирилл Марченко (все - СКА), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Вадим Шипачев ("Динамо" М), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба - "Авангард"), Андрей Чибисов ("Металлург" Мг) Владимир Ткачев ("Трактор"),

Запасные: голкипер Дмитрий Шугаев ("Северсталь"); защитник Семен Чистяков ("Авангард"); форварды Андрей Кузьменко (СКА), Станислав Галиев (Динамо Мск), Александр Кадейкин ("Салават Юлаев"), Артем Анисимов ("Локомотив").

Досье "РГ"

Сергей Федоров родился 13 декабря 1969 года во Пскове. В высшей лиге чемпионата СССР дебютировал за ЦСКА 3 октября 1986 года. В Национальной хоккейной лиге выступал за "Детройт", "Анахайм", "Коламбус" и "Вашингтон". С "Детройтом" трижды брал Кубок Стэнли. Считается одним из лучших игроков своего поколения. В составе отечественной сборной трижды выиграл золото чемпионатов мира (1989, 1990, 2008), завоевывал серебро (1998) и бронзу (2002) Олимпийских игр. 14 июля 2021 года назначен главным тренером ЦСКА. Осенью вошел в тренерский штаб сборной.