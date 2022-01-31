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31.01.2022 22:43
Рубрика: Спорт

Канадские хоккеисты потеряли тренера перед Играми-2022

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 21(8669)
Вот уж кому можно посочувствовать перед стартом зимних Игр в Пекине, так это главному тренеру хоккейной сборной Канады Клоду Жюльену. Опытнейший специалист поскользнулся на льду во время тренировки в Швейцарии и сломал себе ребра. Теперь вместо Пекина он отправится в больничную палату.
Фото: Hannah Foslien / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Hannah Foslien / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Hannah Foslien / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Вместо Жюльена руководить "Кленовыми листьями" на Олимпиаде доверено Джереми Коллитону.

Фото: РИА Новости
Кто претендует на олимпийское хоккейное "золото"

"Клод был очень взволнован и польщен тем, что ему доверили команду для подготовки к Играм-2022, и сейчас мы все разочарованы тем, что он больше не сможет помочь", - сказал генеральный менеджер Шейн Доан. "При этом нам повезло, что у нас есть опытный тренерский штаб, а Джереми - талантливый молодой тренер, у которого впереди долгая карьера".

Действительно, Коллитон известен тем, что четыре сезона возглавлял клуб НХЛ "Чикаго Блэкхокс". При этом он возглавил "Блэкхокс" в возрасте 35 лет, став одним из самых молодых действующих главных тренеров лиги.

На международном уровне новый наставник "Кленовых листьев" выиграл золотую медаль для Канады на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2003 года до 18 лет и чемпионате мира среди юниоров 2005 года, а также серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров 2004 года.

"Трудно заменить тренера с таким опытом, как у Жюльена, но у нас очень сплоченный тренерский штаб, и все члены команды будут продолжать поддерживать друг друга, поскольку мы хотим в Пекине завоевать "золото", - сказал журналистам Коллитон.

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