Константин Ивлиев: Мой козырь - быстрый старт

- Мое преимущество - быстрый старт. Поэтому на всех стадиях выкладывался по максимуму, чтобы в финале была более удобная дорожка и можно было достать свою козырь. Первым мне бежать гораздо комфортнее, чем в спину, - отметил Ивлиев. - 500 м вообще моя любимая дистанции, она у меня хорошо получается. В последнем забеге скорость была большая, было тяжело пролезть. Прикрывал бровку, чтобы меня не обогнали, старался охранять свою позицию.

Ивлиев также признался, что на удивление не чувствовал давления из-за выступления на дебютной для себя Олимпиаде.

- Как ни странно, но не было ни мандража, ни потных ладоней, ни нервов, - отметил спортсмен. - Я бежал и получал удовольствие от соревнований, от обстановки Игр. В итоге прибежал к медали. Это было круто!