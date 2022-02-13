Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпийских игр
Золото в этом виде программы выиграл представитель Венгрии Лю Шаоан, опередивший Ивлева на 0,11 секунды. Бронза досталась канадцу Стивену Дюбуа (+0,34). Отметим, что для Константина нынешняя Олимпиада - дебютная в карьере.
Ивлиев принес в копилку нашей сборной 16-ю медаль на Играх в Пекине: в активе российской команды четыре награды высшей пробы, пять серебряных медалей и семь бронзовых.
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