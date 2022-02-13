Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
14:00
Шорт-трек
Мужчины. Женщины
15:55
Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
4:05
14 февраля - Фигурное катание
Танцевальные пары. Финальный вид - произвольный танец
9:25
14 февраля - Керлинг
Мужчины. Россия - Швеция. Предварительный этап
13.02.2022 15:23

Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпийских игр

Текст: Артур Нанян
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Российский шорт-трекист Константин Ивлиев стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине на дистанции 500 метров.

Золото в этом виде программы выиграл представитель Венгрии Лю Шаоан, опередивший Ивлева на 0,11 секунды. Бронза досталась канадцу Стивену Дюбуа (+0,34). Отметим, что для Константина нынешняя Олимпиада - дебютная в карьере.

Ивлиев принес в копилку нашей сборной 16-ю медаль на Играх в Пекине: в активе российской команды четыре награды высшей пробы, пять серебряных медалей и семь бронзовых.

Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования
Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования

Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования на Олимпийских играх. Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, вторым финишировал норвежец Тарьей Бё

Россия выиграла золото Олимпиады в мужской лыжной эстафете

Россия выиграла золото Олимпиады в мужской лыжной эстафете

Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпийских играх. В составе российской команды выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призеров замкнули французы

Восьмой день Олимпиады принес России третье золото

Восьмой день Олимпиады принес России третье золото

На Олимпийских играх в Пекине завершился восьмой соревновательный день. Российским болельщикам он запомнится триумфальной победой в женской лыжной эстафете 4х5 км. Это позволило нашей команде превзойти результат Олимпиады-2018, где были завоеваны две золотые медали

Сборная России потерпела первое поражение на олимпийском хоккейном турнире

Сборная России потерпела первое поражение на олимпийском хоккейном турнире

Сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Чехии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине. Встреча завершилась со счетом 6:5. При этом российские хоккеисты уже оформили путевку в четвертьфинал