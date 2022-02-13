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13.02.2022 18:16

Россия поднялась на второе место по общему числу медалей на Олимпиаде

Текст: Артур Нанян
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды в девятый медальный день Олимпийских игр в Пекине.

День начался с триумфа: российские лыжники впервые в новейшей истории стали победителями мужской эстафеты. Исторического успеха добились Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Вторыми финишировали норвежцы, третьими - французы.

"Чем сложнее условия, тем лучше для нас. Рады, что смогли победить в жесткой конкуренции с сильными соперниками - это дорогого стоит", - отметил после гонки Большунов.

Чуть позже бронзу в биатлонной гонке преследования завоевал Эдуард Латыпов. К слову, Латыпов входил в состав команды, не так давно ставшей третьей в смешанной эстафете. По признанию Эдуарда, он с детства мечтал об олимпийской награде.

"Это была одна из самых непростых гонок в моей карьере. На последнем круге я отдал все силы, чтобы остаться в призерах. Олимпийская медаль - это мечта с детства", - сказал Латыпов.

Серебро на первой же для себя Олимпиаде выиграл на дистанции 500 метров шорт-трекист Константин Ивлиев. Он уступил только представителю Венгрии Шаоану Лю, а бронза досталась канадцу Стивену Дюбуа.

"Если честно, никакого груза не чувствовал. Очень удивлен в этом плане, поскольку думал, что будет один мандраж, потные ладони, нервы. Я бежал и получал удовольствие от соревнований, обстановки. Круто было!" - не скрывал своей радости Ивлиев.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Наконец, бронзовую медаль на дистанции 500 метров завоевала конькобежка Ангелина Голикова. Еще одна россиянка Дарья Качанова расположилась на восьмой строчке, а знаменосец нашей делегации на церемонии открытия Игр Ольга Фаткулина стала десятой.

По итогам воскресенья российская сборная вышла на второе место на Олимпиаде по общему числу медалей - 17 (четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых). На данный момент выше только Норвегия - 21 медаль (9-5-7).

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