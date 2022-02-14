Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро Олимпийских игр

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов завоевали серебряные медали Олимпиады-2022 в Пекине в танцах на льду. Они опередили американцев, но уступили фаворитам турнира из Франции.

Синицина и Кацалапов показали второй результат по итогам как ритмического, так и произвольного танца, набрав в сумме за два выступления 220,51 балла. Американцы Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью, замкнувшие тройку лидеров, набрали 218,02 балла.

Французы Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон смогли не просто сохранить свое преимущество после первого дня соревнований (россияне отставали на 1,99 балла), но и сумели упрочить его. Их итоговая оценка - 226,98 балла. Четырехкратные чемпионы мира и пятикратные чемпионы Европы, которые взяли серебро на Играх-2018 в Пхенчхане, выиграли недостающий титул - олимпийских чемпионов.

Напомним, что Синицина - Кацалапов являются действующими чемпионами мира и Европы, но эти победы они одержали в отсутствие французского дуэта.

Для Никиты это уже вторая личная олимпийская медаль. В Сочи-2014 он завоевал бронзу с Еленой Ильиных, после чего их пара распалась. Фигурист начал кататься с Викторией Синициной и снова добрался до пьедестала на главном старте четырехлетия.

Два других российских дуэта - Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин - заняли шестое и 14-е места (205,07 и 179,82 балла соответственно). Для обеих пар это были дебютные Игры в карьере.