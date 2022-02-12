Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
04:00
Керлинг
Мужчины. Россия - Италия. Предварительный этап
08:40
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. Вторая, финальная попытка
09:45
Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4х10 км
12:00
Биатлон
Женщины. Гонка преследования 10 км
12.02.2022 19:58

Кацалапову может потребоваться операция на спине в конце сезона

Текст: Анна Козина (Пекин)
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов заявил журналистам, что ему может потребоваться операция на спине, проблемы с которой беспокоят его давно.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Кацалапов: Чтобы победить французов, надо кататься наотмашь

В олимпийском сезоне Кацалапов и его партнерша Виктория Синицина, например, вынуждены были сняться с произвольной программы отборочного чемпионата России в Санкт-Петербурге в конце декабря 2021 года. Но в январе ученики Александра Жулина выступили на чемпионате Европы и выиграли его.

- Спина беспокоила, как и в прошлом году. В этом году все началось летом, со сборов. И в течение сезона три раза были сильные случаи, когда приходилось сниматься с соревнований, - отметил Кацалапов. - Мне очень повезло, что после чемпионата России мы все-таки нашли врачей, которые смогли мне помочь. В данный момент я чувствую себя очень хорошо. Но в целом проблема не исчезнет, и, скорее всего, в конце сезона мне предстоит операция. Посмотрим, что скажут мои врачи.

Восьмой день Олимпиады принес России третье золото

Восьмой день Олимпиады принес России третье золото

На Олимпийских играх в Пекине завершился восьмой соревновательный день. Российским болельщикам он запомнится триумфальной победой в женской лыжной эстафете 4х5 км. Это позволило нашей команде превзойти результат Олимпиады-2018, где были завоеваны две золотые медали

Сборная России потерпела первое поражение на олимпийском хоккейном турнире

Сборная России потерпела первое поражение на олимпийском хоккейном турнире

Сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Чехии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине. Встреча завершилась со счетом 6:5. При этом российские хоккеисты уже оформили путевку в четвертьфинал

Синицина-Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на Олимпиаде

Синицина-Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на Олимпиаде

Французы Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на Олимпийских играх в Пекине, обновив собственный мировой рекорд. Действующие чемпионы мира и Европы россияне Виктория Синицина - Никита Кацалапов занимают второе место, они получили от судей лучшие оценки в сезоне

Степанова установила рекорд среди олимпийских чемпионов в лыжных гонках

Степанова установила рекорд среди олимпийских чемпионов в лыжных гонках

Россиянка Вероника Степанова добилась уникального достижения, став самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок. Она превзошла достижение трехкратной победительницы Игр россиянки Юлии Чепаловой, которая завоевала золото Игр-1998 на дистанции 30 км в возрасте 21 года 60 дней