Кацалапову может потребоваться операция на спине в конце сезона
Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов заявил журналистам, что ему может потребоваться операция на спине, проблемы с которой беспокоят его давно.
В олимпийском сезоне Кацалапов и его партнерша Виктория Синицина, например, вынуждены были сняться с произвольной программы отборочного чемпионата России в Санкт-Петербурге в конце декабря 2021 года. Но в январе ученики Александра Жулина выступили на чемпионате Европы и выиграли его.
- Спина беспокоила, как и в прошлом году. В этом году все началось летом, со сборов. И в течение сезона три раза были сильные случаи, когда приходилось сниматься с соревнований, - отметил Кацалапов. - Мне очень повезло, что после чемпионата России мы все-таки нашли врачей, которые смогли мне помочь. В данный момент я чувствую себя очень хорошо. Но в целом проблема не исчезнет, и, скорее всего, в конце сезона мне предстоит операция. Посмотрим, что скажут мои врачи.
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