Кацалапов: Чтобы победить французов, надо кататься наотмашь

- Очень круто выступили, очень чисто, очень легко, очень эмоционально, - заявил Кацалапов журналистам. - Сто процентов лучший прокат в сезоне.

- В командном турнире мы получили не самые высокие баллы из-за ошибок. Но могу сказать, что мы прекрасно готовы, - добавил спортсмен. - Тогда не все получилось, но у нас было пять дней, чтобы потренироваться, настроиться. Все шло в обычном режиме. И сегодня короткая программа прошла очень хорошо.

Никита также рассказал, что нужно нашей паре, чтобы навязать борьбу лидерам после первого дня соревнований французам Габриэлле Пападакис - Гийому Сизерону. Россияне уступают соперникам 1,98 балла.

- Надо чисто кататься, наотмашь. Олимпийские игры - это прокат произвольного танца. Все просто. Круто кататься нужно, - подчеркнул Кацалапов.