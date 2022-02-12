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12.02.2022 19:24
Рубрика: Спорт

Кацалапов: Чтобы победить французов, надо кататься наотмашь

Текст: Анна Козина (Пекин)
Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, прокомментировал выступление в ритм-танце, по итогам которого россияне заняли второе место.

- Очень круто выступили, очень чисто, очень легко, очень эмоционально, - заявил Кацалапов журналистам. - Сто процентов лучший прокат в сезоне.

Фото: ОКР
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- В командном турнире мы получили не самые высокие баллы из-за ошибок. Но могу сказать, что мы прекрасно готовы, - добавил спортсмен. - Тогда не все получилось, но у нас было пять дней, чтобы потренироваться, настроиться. Все шло в обычном режиме. И сегодня короткая программа прошла очень хорошо.

Никита также рассказал, что нужно нашей паре, чтобы навязать борьбу лидерам после первого дня соревнований французам Габриэлле Пападакис - Гийому Сизерону. Россияне уступают соперникам 1,98 балла.

- Надо чисто кататься, наотмашь. Олимпийские игры - это прокат произвольного танца. Все просто. Круто кататься нужно, - подчеркнул Кацалапов.

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