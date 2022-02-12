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12.02.2022 17:55

Синицина-Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на Олимпиаде

Текст: Анна Козина
Фото: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Фото: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Фото: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Четырехкратные чемпионы мира, серебряные медалисты Игр-2018 в Пхенчхане французы Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на Олимпийских играх в Пекине. Фигуристы обновили собственный мировой рекорд, набрав 90,83 балла. Предыдущее достижение (90,03 балла) было установлено парой из Франции на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии в 2019 году.

Действующие чемпионы мира и Европы россияне Виктория Синицина - Никита Кацалапов занимают второе место, получив от судей лучшие оценки в сезоне (88,85). Американцы Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью - третьи (87,13).

Фото: Getty Images
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Вторая российская пара Александра Степанова - Иван Букин показала пятый результат (84,09). Третий номер сборной России Диана Дэвис - Глеб Смолкин идут на 14-й позиции (71,66).

Напомним, что Синицина и Кацалапов выступили в двух дисциплинах командного турнира фигуристов и стали олимпийскими чемпионами в составе сборной России. Правда, оба проката были исполнены с ошибками. Поэтому в ритмическом танце они уступили американцам Хаббелл - Донохью, а в произвольном - другому дуэту из США Мэдисон Чок - Эван Бейтс (в личном турнире спортсмены находятся на четвертом месте).

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