Трусова поздравила с победой Чена, исполнившего в произвольной программе пять квадов

Чен для Саши пример для подражания, его программы - доказательство того, что нет ничего невозможного. А говорить "королеве четверных", что лучше не гнаться по прыжковому набору за топовым мужчиной-одиночником и "королем квадов", бессмысленно. У нее на этот счет есть свое мнение.

Сразу после окончания соревнований Трусова выложила в "Инстаграме" фото с новым олимпийским чемпионом и поздравила его с победой. Глаза у Саши на фотографии горят. Впечатляющий контент Чена она как никто другой может оценить по достоинству. Каскад "четверной флип - тройной тулуп", четверной флип, четверной сальхов, четверной лутц - чисто. Единственная ошибка случилась на каскаде "четверной тулуп - ойлер - одинарный флип". По сути, у Натана получилась "бабочка". В фигурном катании это слово ругательное, ничего общего с красотой и легкостью не имеющее. Однако, за исключением этого единственного промаха, Чен в своей программе был прекрасен и органичен. Казалось, что сила гравитации на него не действует - так легко он исполняет все многооборотные прыжки. Американец продемонстрировал великолепное катание и завидную физическую форму.

В сумме Чен набрал 332,6 балла, что позволило ему впервые в карьере выиграть золотую олимпийскую медаль

А ведь Чен знает, что бывает и по-другому. На Олимпиаде в 2018 году Натан провалил короткую программу и занял 17-е место. Чтобы отыграться в произвольной он пошел на шесть (!) квадов, сделал пять чисто и один с помаркой. Это позволило подняться на итоговую пятую позицию. После Пхенчхана Чен три года подряд становился лучшим фигуристом на чемпионатах мира. Но про нереализованную олимпийскую мечту всегда помнил. Хотя фигурное катание - не вся жизнь американца. Какое-то время он умудрялся совмещать тренировки с учебой в Йельском университете. Но весной 2020-го все-таки взял академический отпуск, чтобы больше времени проводить на катке.

- Никогда всерьез не думал, что моя карьера будет такой успешной, - отметил Чен. - Конечно, всегда мечтал попасть на Олимпиаду и выиграть "золото". Но в то же время говорил про себя: "Это очень сложная задача. Не знаю, смогу ли этого добиться". В любом случае на Олимпиаде в Пекине я был сосредоточен на том, чтобы показать свой максимум.

В итоге победа Чена получилась более чем убедительной. В короткой программе с двумя четверными он установил мировой рекорд - 113,97 балла. В произвольной получил 218,63 балла, а в сумме - 332,60 балла. На пьедестале рядом с ним оказались два японских фигуриста - Юма Кагияма (310,05) и Шома Уно (293,00). Причем Кагияма в произвольной тоже прыгнул выше головы - четыре квада.

Самый главный японец в фигурном катании, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю остался за чертой призеров. Он четвертый. Между тем лучший из россиян Евгений Семененко расположился на восьмой строчке турнирной таблицы. Марк Кондратюк - 15-й, а Андрей Мозалев - 19-й.

Следим за ситуацией

Российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая в составе сборной России стала олимпийской чемпионкой Пекина в командном турнире, не отстраняли от соревнований в женском одиночном катании. Вчера утром по пекинскому времени Камила Валиева согласно расписанию вышла на тренировку.

Информация об отстранении Валиевой появилась в СМИ в связи с тем, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях была отложена. Вероятной причиной называли проблемы с допинг-тестированием у нашей 15-летней спортсменки.

На момент подписания номера "РГ" в печать официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК) по статусу Валиевой и по дате вручения медалей в командном турнире не было.

А вот что сказал представитель МОК Марк Адамс на пресс-конференции:

- Я не буду комментировать все слухи, которые были и которые еще будут появляться. У нас возникла ситуация, для которой нужна юридическая консультация, - отметил Адамс. - Что касается потенциального случая обнаружения допинга - это спекуляции.

Международный союз конькобежцев (ISU) также заявил, что не вправе разглашать информацию до ее официального обнародования.