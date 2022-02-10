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10.02.2022 08:41

Американец Натан Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Победу в олимпийском турнире в мужском одиночном катании одержал американец Натан Чен.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В сумме за два проката он набрал 332,60 балла. На пьедестале оказались также два японских фигуриста - Юма Кагияма (310,05) и Шома Уно (293,00). Отметим, что в произвольной программе Чен и Кагияма чисто исполнили пять и четыре квада соответственно.

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, который предпринял неудачную попытку приземлить четверной аксель, занял четвертое место (283,21).

Лучший из россиян Евгений Семененко расположился на восьмой строчке турнирной таблицы (274,13). Марк Кондратюк - 15-й (248,82), Андрей Мозалев - 19-й (233,33).

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