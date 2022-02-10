Американец Натан Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию

Победу в олимпийском турнире в мужском одиночном катании одержал американец Натан Чен.

В сумме за два проката он набрал 332,60 балла. На пьедестале оказались также два японских фигуриста - Юма Кагияма (310,05) и Шома Уно (293,00). Отметим, что в произвольной программе Чен и Кагияма чисто исполнили пять и четыре квада соответственно.

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, который предпринял неудачную попытку приземлить четверной аксель, занял четвертое место (283,21).

Лучший из россиян Евгений Семененко расположился на восьмой строчке турнирной таблицы (274,13). Марк Кондратюк - 15-й (248,82), Андрей Мозалев - 19-й (233,33).