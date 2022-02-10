Марк Кондратюк: За команду выступил лучше, чем в личном турнире
Марк Кондратюк подвел итоги своего выступления на дебютных Олимпийских играх в Пекине.
Марк без замен выступил в составе сборной России в командном турнире, так что у него была уникальная возможность выйти на лед четыре раза.
- Я отдал всего себя в командном турнире и горжусь тем, что справился с двумя прокатами и не подвел команду, - отметил Кондратюк. - Что касается личного турнира, то я мог выступить лучше. Здесь не все получилось. Хотя перед произвольной нервничал не так сильно, как перед короткой. Думаю, сказалась нехватка опыта. Но это повод еще больше работать и развиваться дальше.
Напомним, что в этом сезоне Кондратюк выиграл чемпионат России и чемпионат Европы.
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