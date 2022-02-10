Марк Кондратюк: За команду выступил лучше, чем в личном турнире

Марк Кондратюк подвел итоги своего выступления на дебютных Олимпийских играх в Пекине.

Марк без замен выступил в составе сборной России в командном турнире, так что у него была уникальная возможность выйти на лед четыре раза.

- Я отдал всего себя в командном турнире и горжусь тем, что справился с двумя прокатами и не подвел команду, - отметил Кондратюк. - Что касается личного турнира, то я мог выступить лучше. Здесь не все получилось. Хотя перед произвольной нервничал не так сильно, как перед короткой. Думаю, сказалась нехватка опыта. Но это повод еще больше работать и развиваться дальше.

Напомним, что в этом сезоне Кондратюк выиграл чемпионат России и чемпионат Европы.