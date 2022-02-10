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10.02.2022 08:23

Марк Кондратюк: За команду выступил лучше, чем в личном турнире

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Марк Кондратюк подвел итоги своего выступления на дебютных Олимпийских играх в Пекине.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Марк без замен выступил в составе сборной России в командном турнире, так что у него была уникальная возможность выйти на лед четыре раза.

- Я отдал всего себя в командном турнире и горжусь тем, что справился с двумя прокатами и не подвел команду, - отметил Кондратюк. - Что касается личного турнира, то я мог выступить лучше. Здесь не все получилось. Хотя перед произвольной нервничал не так сильно, как перед короткой. Думаю, сказалась нехватка опыта. Но это повод еще больше работать и развиваться дальше.

Напомним, что в этом сезоне Кондратюк выиграл чемпионат России и чемпионат Европы.

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