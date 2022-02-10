Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
4:30
Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
8:55
Сноуборд
Сноуборд-кросс. Финальные соревнования
9:00
Керлинг
Мужчины. Россия - Китай. Предварительный раунд
9:10
Горнолыжный спорт
Мужчины. Суперкомбинация. Второй, финальный вид - слалом
10.02.2022 07:51

Российские фигуристы с ошибками откатали произвольную программу в Пекине

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Все трое российских фигуристов, выступающих в олимпийском турнире одиночников, не смогли избежать грубых ошибок в прокате произвольной программы.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Юдзуру Ханю упал с четверного акселя в произвольной программе на ОИ

Лучший результат, как и в короткой программе, показал Евгений Семененко. Ученик Алексея Мишина упал на четверном тулупе и набрал 178,37 балла. Его итоговая оценка - 274,13. Это третья строчка турнирной таблицы до выступления шестерки сильнейших.

Марк Кондратюк сделал степаут и "бабочку" на двух сольных тройных акселях, а также упал с тройного сальхова, который шел вторым прыжком в каскаде с четверным сальховом через ойлер. За свое выступление Кондратюк получил 162,71 балла. Общая сумма баллов - 248,82 (10-е промежуточное место).

Андрей Мозалев упал с четверных сальхова и тулупа, при этом на других прыжковых элементах судьи усмотрели недокруты. 18-летний спортсмен набрал 156,28 балла за произвольную программу и 233,33 балла в сумме (13-я промежуточная позиция).

Сборная России вышла в лидеры зачета Олимпиады по общему числу медалей

Сборная России вышла в лидеры зачета Олимпиады по общему числу медалей

Бронза шорт-трекиста Семена Елистратова позволила российской сборной выйти на первую строчку медального зачета зимних Олимпийских игр в Пекине по общему количеству наград

Елистратов: Рад в очередной раз реализовать свою детскую мечту

Елистратов: Рад в очередной раз реализовать свою детскую мечту

Российский шорт-трекист Семен Елистратов, который завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м на Олимпиаде в Пекине, рассказал, что рад в очередной раз реализовать свою детскую мечту, а также обратился к соперникам

Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке

Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке

Семен Елистратов стал бронзовым призером Олимпиады в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 м. Золото досталось корейцу Тэ Хон Хвану, серебро у канадца Стивена Дюбуа. Для России бронза Елистратова стала 11 наградой на этих Играх-2022

Вратарь сборной России по хоккею: Штанга - лучшая подруга, без нее никуда

Вратарь сборной России по хоккею: Штанга - лучшая подруга, без нее никуда

Голкипер сборной России Иван Федотов подвел итоги первого матча на олимпийском турнире против Швейцарии, в котором ему удалось оформить "сухарь". "Сегодня мы оказались удачливей, но не надо испытывать удачу на прочность", - подчеркнул хоккеист