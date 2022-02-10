Российские фигуристы с ошибками откатали произвольную программу в Пекине

Все трое российских фигуристов, выступающих в олимпийском турнире одиночников, не смогли избежать грубых ошибок в прокате произвольной программы.

Лучший результат, как и в короткой программе, показал Евгений Семененко. Ученик Алексея Мишина упал на четверном тулупе и набрал 178,37 балла. Его итоговая оценка - 274,13. Это третья строчка турнирной таблицы до выступления шестерки сильнейших.

Марк Кондратюк сделал степаут и "бабочку" на двух сольных тройных акселях, а также упал с тройного сальхова, который шел вторым прыжком в каскаде с четверным сальховом через ойлер. За свое выступление Кондратюк получил 162,71 балла. Общая сумма баллов - 248,82 (10-е промежуточное место).

Андрей Мозалев упал с четверных сальхова и тулупа, при этом на других прыжковых элементах судьи усмотрели недокруты. 18-летний спортсмен набрал 156,28 балла за произвольную программу и 233,33 балла в сумме (13-я промежуточная позиция).