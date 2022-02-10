Юдзуру Ханю упал с четверного акселя в произвольной программе на ОИ
Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю с двумя падениями исполнил произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине.
Ханю так и не покорился четверной аксель, который чисто на соревнованиях еще не делал ни один одиночник. Японец также допустил ошибку на приземлении с четверного сальхова.
За свое выступление Ханю, который после короткой программы занимал восьмое место из-за "бабочки" на кваде, получил 188,06 балла и возглавил турнирную таблицу перед выходом на лед сильнейшей шестерки фигуристов.
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