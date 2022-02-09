Сборная России вышла в лидеры зачета Олимпиады по общему числу медалей

Бронза шорт-трекиста Семена Елистратова позволила российской сборной выйти на первую строчку медального зачета зимних Олимпийских игр в Пекине по общему количеству наград.

Теперь в активе нашей команды 11 медалей (две золотые, три серебряные и шесть бронзовых). Второй идет Норвегия (4-2-4), замыкает тройку лидеров Австрия (2-4-4).

Елистратов завоевал свою третью олимпийскую медаль в карьере: ранее он становился чемпионом в Сочи в эстафете, тогда же взял бронзу на дистанции 1500 метров.

"Для меня это четвертая Олимпиада, и я снова на пьедестале почета. Хочу поблагодарить всех, кто болеет за меня, свою страну и МОК - за то, что в 2022 году Олимпиада все-таки состоялась. Если бы ее перенесли на год, не знаю, был бы я здесь", - отметил на пресс-конференции Семен.

Сегодня состоялось еще одно важное событие - сборная России по хоккею провела первый матч на нынешней Олимпиаде. Команда Алексея Жамнова в напряженной борьбе одолела Швейцарию со счетом 1:0. Следующий поединок россияне проведут 11 февраля против Дании, которая одолела в первом туре Чехию (2:1).

Добавим, что в четверг в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград.