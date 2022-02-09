Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
4:00
Керлинг
Женщины. Россия - США. Предварительный этап
4:25
Сноуборд
Женщины. Хаф-пайп
4:30
Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
8:55
Сноуборд
Сноуборд-кросс. Финальные соревнования
09.02.2022 18:31

Сборная России вышла в лидеры зачета Олимпиады по общему числу медалей

Текст: Артур Нанян
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Бронза шорт-трекиста Семена Елистратова позволила российской сборной выйти на первую строчку медального зачета зимних Олимпийских игр в Пекине по общему количеству наград.

Теперь в активе нашей команды 11 медалей (две золотые, три серебряные и шесть бронзовых). Второй идет Норвегия (4-2-4), замыкает тройку лидеров Австрия (2-4-4).

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Алексей Жамнов: Олимпийские игры - это другой уровень

Елистратов завоевал свою третью олимпийскую медаль в карьере: ранее он становился чемпионом в Сочи в эстафете, тогда же взял бронзу на дистанции 1500 метров.

"Для меня это четвертая Олимпиада, и я снова на пьедестале почета. Хочу поблагодарить всех, кто болеет за меня, свою страну и МОК - за то, что в 2022 году Олимпиада все-таки состоялась. Если бы ее перенесли на год, не знаю, был бы я здесь", - отметил на пресс-конференции Семен.

Сегодня состоялось еще одно важное событие - сборная России по хоккею провела первый матч на нынешней Олимпиаде. Команда Алексея Жамнова в напряженной борьбе одолела Швейцарию со счетом 1:0. Следующий поединок россияне проведут 11 февраля против Дании, которая одолела в первом туре Чехию (2:1).

Добавим, что в четверг в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград.

Елистратов: Рад в очередной раз реализовать свою детскую мечту

Елистратов: Рад в очередной раз реализовать свою детскую мечту

Российский шорт-трекист Семен Елистратов, который завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м на Олимпиаде в Пекине, рассказал, что рад в очередной раз реализовать свою детскую мечту, а также обратился к соперникам

Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке

Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке

Семен Елистратов стал бронзовым призером Олимпиады в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 м. Золото досталось корейцу Тэ Хон Хвану, серебро у канадца Стивена Дюбуа. Для России бронза Елистратова стала 11 наградой на этих Играх-2022

Вратарь сборной России по хоккею: Штанга - лучшая подруга, без нее никуда

Вратарь сборной России по хоккею: Штанга - лучшая подруга, без нее никуда

Голкипер сборной России Иван Федотов подвел итоги первого матча на олимпийском турнире против Швейцарии, в котором ему удалось оформить "сухарь". "Сегодня мы оказались удачливей, но не надо испытывать удачу на прочность", - подчеркнул хоккеист

Алексей Жамнов: Олимпийские игры - это другой уровень

Алексей Жамнов: Олимпийские игры - это другой уровень

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после первого матча на олимпийском турнире в Пекине выразил уверенность, что команда будет только прибавлять, а волнение постепенно уйдет