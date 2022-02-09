Совет ISU предложил поэтапно повышать возрастной ценз в фигурном катании

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) вынес на конгресс организации предложение о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на предварительную повестку конгресса, оказавшуюся в распоряжении телеканала.

Разговоры о возможном поднятии возрастного ценза в фигурном катании стали активно вестись в ноябре прошлого года, когда с подобной инициативой выступили норвежцы. Несложно догадаться, почему эта тема вновь всплыла именно в данный момент. Видимо, скандинавам не дают покоя успехи российских фигуристов, в том числе на Олимпиаде в Пекине. Вот они и пытаются неспортивными методами привлечь к себе внимание и изменить "правила игры".

"Совет предлагает оставить возраст выхода во взрослые во всех дисциплинах без изменений (с 15 лет) в следующем сезоне и начать с сезона 2023/24 до 16 лет, а с сезона 2024/25 - до 17. Как и в нынешних правилах, фигуристу нужно достичь требуемого возраста до 1 июля текущего года", - говорится в пояснительной части предложения.

Добавим, что конгресс ISU запланирован на июнь и пройдет он на Пхукете.