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09.02.2022 14:25
Рубрика: Власть

В Кремле ждут официальной информации о переносе награждения фигуристов РФ

Текст: Галина Мисливская

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться официальной информации о причинах переноса церемонии награждения российских фигуристов, выигравших золото Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Россия выиграла золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022

Изначально церемония должна была состояться вечером 7 февраля, однако организаторы турнира приняли решение перенести награждение на вторник, затем - вновь отложить.

"Пока мы не слышали никаких официальных заявлений. Давайте все-таки судить по официальным заявлениям", - заявил Дмитрий Песков на брифинге в среду.

По данным издания Inside The Games, причиной могут быть сомнения в допинг-пробе одного из российских спортсменов. В Кремле призвали не ориентироваться на такие источники. "Давайте все-таки для понимания дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК", - обратился к журналистам Дмитрий Песков.

Напомним, золотые медали в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде в Пекине завоевали одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.

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