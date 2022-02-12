Восьмой день Олимпиады принес России третье золото
На Олимпийских играх в Пекине завершился восьмой соревновательный день. Российским болельщикам он запомнится триумфальной победой в женской лыжной эстафете 4х5 км. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова принесли в общекомандную копилку третье золото, что позволило превзойти результат Олимпиады-2018, где были завоеваны всего две золотые медали.
Всего в активе российской команды стало 13 медалей - 3 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.
В неофициальном командном зачете лидирует сборная Германии - 8 золотых, 5 серебряных и одна бронзовая награды. На второй строчке Норвегия - 8-3-6.
В воскресенье, 13 февраля, на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 13 комплектов наград. Наибольший интерес вызывает мужская лыжная эстафета 4Х10 км, где сборная России имеет хорошие шансы на золото.
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