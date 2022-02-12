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12.02.2022 13:47

Татьяна Сорина: Золото в эстафете важнее медалей в личных гонках

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Татьяна Сорина (ОКР) во время соревнований. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Татьяна Сорина (ОКР) во время соревнований. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Татьяна Сорина (ОКР) во время соревнований. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Сборная России по лыжным гонкам в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевало золото в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине. Победу в разговоре с журналистами прокомментировала Сорина, бежавшая третий этап.

Сильно переживали по поводу своего этапа?

Татьяна Сорина: Я не переживала, потому что у меня была задача просто бежать свою гонку, как с раздельного старта. Неожиданность была в том, что мне передали эстафету вместе с немкой. В принципе, это было на руку, так как хотелось спуски отрабатывать вместе. Пыталась оторваться на подъемах, но на спусковых частях не получалось. Может, где-то лыжи плохо сработали, где-то я плохо прохожу.

Вы олимпийская чемпионка. У вас это в голове укладывается?

Татьяна Сорина: Укладывается. Я на это настраивалась, верила в победу. Нельзя заранее вешать медаль на шею, но я как будто бы чувствовала, что выиграем эстафету.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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Когда поняли, что это точно золото?

Татьяна Сорина: Когда Вероника побежала свой этап, и я увидела, отрыв от шведок и финок не сокращается.

То есть вы следили не за немками?

Татьяна Сорина: Я знала, что немки не будут соперницами на финише.

Ваш тренер и муж Егор Сорин сказал, что у вас не получилось подвестись именно к Олимпиаде. Почему так?

Татьяна Сорина: Не знаю, в чем причина. Может, в горах еще так бежится. Но форма действительно не лучшая. Я настраивалась, что на Олимпиаде будет лучшая форма.

Не было опасений, что вас не поставят на эстафету?

Татьяна Сорина: Не было.

Эстафетное золото перекрывает неудачи в личных гонках?

Татьяна Сорина: Наверное, да. Если бы взяли серебро, я была бы не так удовлетворена, как золотом. Все-таки олимпийское золото в эстафете лучше, чем личная медаль.

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