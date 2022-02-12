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12.02.2022 13:25

Елена Вяльбе: По тактике сработали на всех этапах эстафеты превосходно

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Елена Вяльбе и Татьяна Сорина. Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Елена Вяльбе и Татьяна Сорина. Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Елена Вяльбе и Татьяна Сорина. Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу нашей команды в женской эстафетной гонке.

Елена Валерьевна, так и задумывалось, чтобы Юля Ступак на первом этапе сразу пошла в отрыв?

Елена Вяльбе: Я считаю, что по тактике на каждом этапе все было превосходно. В эстафете, если есть силы убежать, убегай.

Таня Сорина заставила понервничать?

Елена Вяльбе: Заставила, лыжи же не ехали. Но тут проблемы у марки лыж, на которых она ездит. Но это не сервис. Сервисеры для всех делает одинаковую мазь. У этой фирмы просто нет на здешний снег лыж. Еще после классической гонки ходили к производителю, ругались, но сегодня проблемы с лыжами были особенно заметны.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Не удивились, что за золото с нами боролись немки?

Елена Вяльбе: Во-первых, если кто-то когда-то слушал мои интервью, то должен был запомнить: я говорила, что бороться мы будем со шведками, финками, немками и, возможно, норвежками. У норвежек есть провал. Могу сказать, что немки в эстафетах собираются, умеют терпеть так, что их рывок нас совсем не удивил. Я сегодня общалась с одним тренером, вспоминала 2002 год, когда нашу команду отстранили от эстафеты: я была там на стадионе и на лицах норвежек видела победу. А в итоге выиграли немки.

Когда поняли, что Вероника Степанова точно "съест" немецкую лыжницу?

Елена Вяльбе: Когда они вместе здесь пошли. Мы же не знали, может, у немки тоже был вагон сил, и она убежит.

Степанова начала свой этап небыстро. Это был тактический момент?

Елена Вяльбе: Это ее стиль. Каждую из спортсменок тренеры вели, говорили, когда начинать работать. У девочек была вся информация. Но у каждой - своя. Одной кричишь: не надо убегать сразу, другой - наоборот. Веронике тренер сказал: представь, что ты выходишь на свою классическую гонку.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Ваша лыжная команда - главный добытчик золота для нашей сборной. Что думаете по этому поводу?

Елена Вяльбе: Очень переживаю, что недобрали сноуборд и фристайл. Но есть объективные причины. Я не делю, лыжи - не лыжи. Мы все вместе, берем медали для всех. Мы плывем в одной лодке.

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