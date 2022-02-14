CAS объяснил свое решение допустить Валиеву до Олимпиады

Решение о допуске нашей одиночницы до соревнований было принято на основании нескольких исключительных обстоятельств.

- Спортсменка не достигла 16-летнего возраста и является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговыми кодексом (ВАДК), - отметил Риб в своем заявлении. - В антидопинговых правилах РУСАДА и ВАДК ничего не говорится о временном отстранении, налагаемом на защищенных лиц, в то же время эти правила содержат конкретные положения о стандартах доказательств и более низких санкций в отношении защищенных лиц. В частности, панель сочла, что недопуск спортсменки к участию в Олимпийских играх нанесет ей непоправимый вред и ущерб в данных обстоятельствах.

CAS также учел, что спортсменку поздно известили о положительной допинг-пробе, не дав времени на защиту своих интересов.

- Проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением спортсменки о результатах допинг-теста, проведенного в декабре 2021 года, помешали ей провести определенные юридические процедуры, - заявил Риб. - Эта ситуация в разгар зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине произошла не по ее вине. Если бы результат теста был обнародован вовремя - за неделю или 10 дней, - мы бы не были здесь и нам не приходилось бы принимать такое решение.

Матье Риб также уточнил, что панель CAS принимала решение только относительно снятия временного отстранения с фигуристки Валиевой. Арбитры не рассматривали дело по существу и не оценивали правовые последствия, связанные с результатами командных соревнований по фигурному катанию, где российская команда выиграла золото. Эти вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств.