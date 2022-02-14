Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
9:25
Керлинг
Мужчины. Россия - Швеция. Предварительный этап
13:55
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финальные соревнования
13:55
Прыжки на лыжах с трамплина
Мужчины. Командный турнир. Большой трамплин
15:00
Керлинг
Женщины. Россия - Дания. Предварительный этап
14.02.2022 09:54

CAS объяснил свое решение допустить Валиеву до Олимпиады

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб изложил аргументацию выездной панели CAS, которая рассматривала дело об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой от участия в личном турнире Олимпиады-2022.
Текст: Анна Козина (Пекин)

Решение о допуске нашей одиночницы до соревнований было принято на основании нескольких исключительных обстоятельств.

- Спортсменка не достигла 16-летнего возраста и является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговыми кодексом (ВАДК), - отметил Риб в своем заявлении. - В антидопинговых правилах РУСАДА и ВАДК ничего не говорится о временном отстранении, налагаемом на защищенных лиц, в то же время эти правила содержат конкретные положения о стандартах доказательств и более низких санкций в отношении защищенных лиц. В частности, панель сочла, что недопуск спортсменки к участию в Олимпийских играх нанесет ей непоправимый вред и ущерб в данных обстоятельствах.

CAS также учел, что спортсменку поздно известили о положительной допинг-пробе, не дав времени на защиту своих интересов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Валиева получила 26-й стартовый номер в короткой программе

- Проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением спортсменки о результатах допинг-теста, проведенного в декабре 2021 года, помешали ей провести определенные юридические процедуры, - заявил Риб. - Эта ситуация в разгар зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине произошла не по ее вине. Если бы результат теста был обнародован вовремя - за неделю или 10 дней, - мы бы не были здесь и нам не приходилось бы принимать такое решение.

Матье Риб также уточнил, что панель CAS принимала решение только относительно снятия временного отстранения с фигуристки Валиевой. Арбитры не рассматривали дело по существу и не оценивали правовые последствия, связанные с результатами командных соревнований по фигурному катанию, где российская команда выиграла золото. Эти вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро Олимпийских игр

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро Олимпийских игр

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Бронза на счету американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью

Российские хоккеисты сыграют с победителем пары Дания-Латвия

Российские хоккеисты сыграют с победителем пары Дания-Латвия

В Пекине завершился групповой этап в рамках хоккейного турнира на Олимпиаде-2022. Своих потенциальных соперников по плей-офф узнала сборная России. Подопечные Алексея Жамнова сыграют с победителем пары Дания-Латвия

Россия поднялась на второе место по общему числу медалей на Олимпиаде

Россия поднялась на второе место по общему числу медалей на Олимпиаде

Российские спортсмены завоевали 13 февраля одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды Олимпийских игр. По общему количеству медалей Россия занимает второе место, уступая лишь норвежцам

Конькобежка Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 метров

Конькобежка Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 метров

Российская конькобежка Ангелина Голикова с результатом 37,12 секунды завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в забегах на дистанции 500 метров. Победу одержала американка Эрин Джексон, у японки Михо Такаги - серебро