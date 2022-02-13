Конькобежка Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 метров

Российская конькобежка Ангелина Голикова выиграла бронзовые медали на дистанции 500 метров на зимней Олимпиаде в Пекине.

Победительницей стала американка Эрин Джексон, преодолевшая дистанцию за 37,04 секунды. Второй финишировала японка Михо Такаги, уступившая Джексон 0,08 секунды. В свою очередь Голикова отстала от лидера на 0,17 секунды.

Медаль Голиковой - четвертая для нашей сборной за сегодняшний день.

Ранее золото в мужской лыжной эстафете завоевали Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов и Алексей Червоткин, серебро на дистанции 500 метров взял шорт-трекист Константин Ивлиев, а биатлонист Эдуард Латыпов стал третьим в гонке преследования.

Всего в активе российской сборной на Олимпиаде в Пекине 17 медалей: четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых.