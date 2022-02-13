Российские хоккеисты сыграют с победителем пары Дания-Латвия
Напомним, что после группового раунда никто не вылетает. Напрямую в четвертьфинал выходят три команды, занявшие первые места в квартетах, а также лучшая из занявших вторые места.
Остальные восемь участников сыграют дополнительный раунд. Пары определяются по рейтингу сборных, составленному на основе выступлений в группах. Победители проходят в 1/4 финала, где встретятся с лучшими командами стартового этапа.
Напрямую в 1/4 финала вышли четыре сборные: США (из группы "А"), Россия (из квартета "В"), а также финны и шведы (из группы "С"). В квалификационный раунд отправились восемь команд, которые сыграют между собой 15 февраля.
Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем пары Дания - Латвия, которые заняли 5 и 11 места соответственно в рейтинге сборных, на основе которого произошел посев команд в квалификационном раунде. Встреча 1/4 финала с участием наших ребят запланирована на 16 февраля.
Вот как выглядит полная сетка четвертьфиналов: США - Словакия/Германия, Швеция - Канада/Китай, Финляндия - Чехия/Швейцария и Россия - Дания/Латвия.
Полуфиналы Олимпиады пройдут 18 февраля, матч за бронзу 19 числа, а финал - 20-го.