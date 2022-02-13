Российские конькобежцы вышли в полуфинал Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине состоялись четвертьфиналы у конькобежцев в командной гонке преследования.

Сборную России представляли Руслан Захаров, Сергей Трофимов и Даниил Алдошкин. Наши спортсмены с третьим временем вышли в полуфинал (3.38,67).

С лучшим результатом отбор прошли норвежцы (3.37,47), со вторым - американцы (3.37,51), с четвертым - нидерландцы (3.38,90).

В борьбе за главный финал россияне побегут в паре с американцами. Заезд этой стадии соревнований пройдет 15 февраля в 09:52 мск.