Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
15:55
Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
4:05
14 февраля - Фигурное катание
Танцевальные пары. Финальный вид - произвольный танец
9:25
14 февраля - Керлинг
Мужчины. Россия - Швеция. Предварительный этап
13.02.2022 16:52

Российские конькобежцы вышли в полуфинал Олимпиады

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

На Олимпиаде в Пекине состоялись четвертьфиналы у конькобежцев в командной гонке преследования.

Сборную России представляли Руслан Захаров, Сергей Трофимов и Даниил Алдошкин. Наши спортсмены с третьим временем вышли в полуфинал (3.38,67).

С лучшим результатом отбор прошли норвежцы (3.37,47), со вторым - американцы (3.37,51), с четвертым - нидерландцы (3.38,90).

В борьбе за главный финал россияне побегут в паре с американцами. Заезд этой стадии соревнований пройдет 15 февраля в 09:52 мск.

Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпийских игр
Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпийских игр

Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпийских игр

Шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров. Золото Игр-2022 выиграл представитель Венгрии Лю Шаоан. Бронзу взял канадец Стивен Дюбуа. Для россиянина нынешняя Олимпиада - дебютная в карьере

Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования

Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования на Олимпийских играх. Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, вторым финишировал норвежец Тарьей Бё

Россия выиграла золото Олимпиады в мужской лыжной эстафете

Россия выиграла золото Олимпиады в мужской лыжной эстафете

Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпийских играх. В составе российской команды выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призеров замкнули французы

Восьмой день Олимпиады принес России третье золото

Восьмой день Олимпиады принес России третье золото

На Олимпийских играх в Пекине завершился восьмой соревновательный день. Российским болельщикам он запомнится триумфальной победой в женской лыжной эстафете 4х5 км. Это позволило нашей команде превзойти результат Олимпиады-2018, где были завоеваны две золотые медали