Кто претендует на олимпийское хоккейное "золото"

Впрочем, памятуя, как бесславно был завершен недавний молодежный чемпионат мира в Канаде, когда из-за вспышек коронавируса организаторы были вынуждены отменить соревнования, в МОК решили подстраховаться.

Международный олимпийский комитет опубликовал доработанный регламент проведения хоккейного турнира на Играх в Пекине.

По сообщению пресс-службы МОК, новые правила призваны урегулировать ситуацию, при которой окажется невозможным проведение матчей за первое и третье места.

Обе встречи за медали могут быть отменены лишь в том случае, если одна или обе сборные из каждой пары не смогут выставить на игру полноценный состав. Для участия в матче команде необходимо иметь в заявке по меньшей мере 17 здоровых хоккеистов: 15 полевых игроков и двух вратарей.

Если же эти условия удовлетворены не будут, в силу вступят те самые новые поправки. Медали будут распределены между четырьмя сборными, пробившимися в полуфинал турнира. По комплекту бронзовых медалей получат команды, которые должны были бороться за третье место. Золотые же награды достанутся обеим сборным-финалистам. Серебряные медали в таком случае вручены не будут.

Есть еще один любопытный пункт: в случае если количество положительных тестов превысит допустимые нормы только у одного из финалистов, то его заменит победитель матча за бронзовые медали.

Ну а пока организаторы пытаются предусмотреть все возможные варианты развития событий, сборная России завершает подготовку к Играм на базе в Новогорске.

Федерация хоккея России сообщила имя капитана сборной. Им стал нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев.

Его ассистентами будут защитники Никита Нестеров (ЦСКА) и Егор Яковлев ("Металлург", Магнитогорск), а также форвард Сергей Андронов (ЦСКА).

О нюансах подготовки и своих ожиданиях с журналистами поделился нападающий сборной, игрок ЦСКА Антон Слепышев.

Как проходят ваши дни на базе?

Антон Слепышев: Тренировка, сон, питание, снова тренировка, теория, видео. В общем, мы нацелены на работу. Каждый день.

Как свободное время проводите?

Анон Слепышев: Свободного времени мало. Бывают выходные дни - здесь восстановительные процедуры: массаж, баня и можно просто прогуляться по Новогорску. Все-таки в лесу находимся, надо дышать воздухом. Можно собраться с ребятами, поиграть в приставку, просто поболтать.

Главный тренер команды Алексей Жамнов сказал, что игроки под нагрузкой, Илья Ковальчук добавил: "Никого щадить не будем". Насколько тяжело под нагрузкой? Похоже на летнюю предсезонку?

Антон Слепышев: Да, что-то похожее, мы привыкли быть под нагрузкой каждое лето. Просто немножко более сжато, чем летние сборы.

Все сейчас обсуждают, кто фаворит, кто не фаворит в Пекине.

Антон Слепышев: У финнов очень крепкий состав, практически всех ребят я знаю, где-то в карьере пересекался. И помимо состава мы все знаем, что у них отлично работает система от обороны и все игроки ее прекрасно выполняют. Отработано здорово, поэтому они выглядят очень серьезным соперником.

Как вы относитесь к тому, что КХЛ решила не играть в олимпийскую паузу?

Антон Слепышев: Там опытные люди, я думаю, они разберутся, как завершить сезон. Как будет - так будет, сейчас мысли о другом.

Не девальвируется ли в ваших глазах Олимпиада из-за того, что не приедут игроки НХЛ?

Антон Слепышев: Понятно, что для нас - шанс. Это может быть раз в жизни - побывать на таком турнире. В целом, конечно, мы всегда хотим увидеть турнир с сильнейшими игроками. Но мы рады, что у нас есть свой шанс выступить за сборную. Очень приятно играть за страну, мы гордимся, что мы здесь.

Каждый день у вас тесты, и еще месяц будут тесты, не утомляет? Или уже привыкли?

Антон Слепышев: Ну, скажем так, это раздражает. Приходится вставать раньше... Но, думаю, еще несколько дней, и это станет обыденностью, как зубы почистить.

Не боитесь, что в какой-то момент тест будет положительным?

Антон Слепышев: Любой нормальный человек будет переживать. Но сейчас такая реальность, что мы живем с этим ковидом и принимаем все эти риски и страхи. Все может случиться. От того, что мы будем переживать или бояться, ничего не изменится. Надо вставать каждое утро и сдавать тест. Надеяться, что он будет отрицательным, и соблюдать все меры безопасности.