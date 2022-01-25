Сборная Канады по хоккею назвала состав на Олимпиаду

Во вторник Федерация хоккея Канады назвала имена игроков, которые выступят на Играх-2022. Из-за отказа Национальной хоккейной лиги отпустить хоккеистов на Олимпиаду, подавляющее большинство тех, кто сыграет в Пекине, российским болельщикам почти не известны.

В штаб команды вошли: генеральный менеджер команды, известный в прошлом хоккеист Шейн Доан, главный тренер Клод Жюльен, который выигрывал Кубок Стэнли в качестве наставника "Бостона".

В составе сборной - девять хоккеистов, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

В Пекин отправятся

вратари: Эдвард Паскуале ("Локомотив"), Девон Леви (Северо-Восточный университет, NCAA), Мэтт Томкинс ("Фрелунда", Швеция);

защитники: Марк Барберио, Джейсон Демерс (оба - "Ак Барс"), Мэт Робинсон (СКА), Брэндон Гормли ("Динамо" Рига), Алекс Грант ("Йокерит"), Максим Норо ("Цюрих", Швейцария), Оуэн Пауэр (Мичиганский университет, NCAA), Тайлер Уотерспун ("Ютика", АХЛ);

нападающие: Эрик О'Делл ("Динамо" Москва), Корбэн Найт ("Авангард"), Джордан Уил ("Ак Барс"), Давид Деарне ("Фрибур", Швейцария), Адам Тамбеллини ("Регле", Швеция), Лэндон Ферраро ("Кельн", Германия), Даниел Карр ("Лугано", Швейцария), Даниель Уинник ("Серветт", Швейцария), Бен Стрит ("Мюнхен", Германия), Эрик Стаал ("Айова", АХЛ), Джошуа Хо-Санг ("Торонто", АХЛ), Адам Крэкнелл ("Бейкерсфилд", АХЛ), Мэйсон Мактавиш ("Гамильтон", Хоккейная лига Онтарио), Джек Макбейн (Бостонский колледж, NCAA).

Самым титулованным игроков команды является Эрик Стаал. 37-летний хоккеист в 2010 году выигрывал Олимпиаду, завоевывал Кубок Стэнли и побеждал на чемпионате мира.