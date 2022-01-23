Объявлен окончательный состав сборной по хоккею на Олимпиаду-2022

Тренерский штаб хоккейной сборной России во главе с Алексеем Жамновым объявил окончательный состав на Олимпийские игры-2022, которые войдут в Пекине. Заявка из 25 человек была оглашена в эфире программы "Время" на Первом канале. В нее вошли следующие игроки:

Вратари: Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Александр Никишин ("Спартак"), Вячеслав Войнов ("Динамо" М), Александр Елесин ("Локомотив"), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба - "Металлург" Мг), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин ("Трактор"), Дамир Шарипзянов ("Авангард").

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Артем Анисимов, Артур Каюмов (оба - "Локомотив"), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Кирилл Марченко (все - СКА), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Вадим Шипачев ("Динамо" М), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба - "Авангард"), Андрей Чибисов ("Металлург" Мг).

Запасные: голкипер Дмитрий Шугаев ("Северсталь"); защитник Семен Чистяков ("Авангард"); форварды Андрей Кузьменко (СКА), Станислав Галлиев (Динамо Мск), Владимир Ткачев ("Трактор"), Александр Кадейкин ("Салават Юлаев").

Таким образом, из 37 человек, вызванных на подготовительный сбор в Новогорск ни в окончательную заявку, ни в список запасных не вошли голкипер Ярослав Аскаров (СКА), защитники Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Даниил Пыленков (СКА) Дмитрий Вишневский ("Спартак") и форварды Антон Бурдасов (СКА) и Артем Галимов ("Ак Барс")

Стартовый матч на олимпийском турнире наша команда проведет против Швейцарии 9 февраля.