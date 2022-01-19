Кудашов будет тренировать сборную РФ по хоккею в отсутствие Жамнова

Как сообщает пресс-служба сборной России, в среду состоялось короткое собрание, после которого была проведена тренировка, состоящая из двух частей - занятия в тренажерном зале и на льду.

"Пока еще команда в Новогорске не в полном составе, в ближайшие дни ждем пополнения, ребята будут подъезжать. Ничего особенного на собрании игрокам не говорил, много раз слышал такие речи как игрок, понимаю, что долго разговаривать нет особого смысла. Сказал, что в работу нужно включиться с первой минуты и у каждого, кто находится в расширенном списке, есть шанс выйти на лед в Пекине. Тренировки на льду до возвращения Алексея Жамнова будут проходить под руководством Алексея Кудашова", - сказал генеральный менеджер команды Илья Ковальчук.

23 января тренерский штаб должен объявить окончательный состав на Олимпиаду в Пекине.